Musikschulverband ließ Behamberg mit Open-Air-Konzert erklingen

Trotz unsicherer Wetterprognose setzte das Team rund um Musikschuldirektor Dietmar Winkler alles auf eine Karte und baute auf dem Ortsplatz von Behamberg auf. Winkler zeigte sich nach dem Konzert erleichtert: „Petrus hatte wohl ein Nachsehen mit uns und ließ zum Glück den Regen erst über Behamberg niedergehen, als wir bereits wieder alles abgebaut hatten.“ Dietmar Winkler eröffnete den Abend nach Bläser-Fanfaren mit ein paar Grußworten. Als Hausherr war Behambergs Bürgermeister Karl Josef Stegh zugegen, ebenso Obmann Bürgermeister Karl Huber aus Ernsthofen und die Haidershofner Vize-bürgermeisterin Monika Fürst. Daneben waren Mitglieder des Vorstands sowie die beiden Leiterinnen der Volksschulen, Michaela Windhager (VS Haidershofen und Vestenthal) und Veronika Niederhuber (VS Behamberg) gekommen.

Urkunden für bestandene Prüfungen überreicht

Die jungen Blockflöten-Schüler eröffneten zusammen mit der Lehrer-Band das Programm. Es folgten zahlreiche Ensembles und Bands, die mit ihren Auftritten die ganze Bandbreite des musikalischen Angebots zeigten. So gab es von Volksmusik-Stücken mit Akkordeon, Hackbrett und Co. bis hin zu modernen Arrangements, die von den Blechbläsern vorgetragen wurden, ein buntes und abwechslungsreiches Programm zu hören. Das Streicherensemble vertrat mit dem Kanon von Pachelbel die Zeit des Barocks. Das Akkordeon-Ensemble „AkkorTrion“ trug zum Programm bei, ebenso wie das Vokal-Ensemble, welches ein modernes Stück in Mundart zum Besten gab. Auch die Schulband trat als jüngste Band der Musikschule mit dem Stück „Seven Nations Army“ auf, und die Theaterklasse zeigte einen kurzen Auszug aus ihrem Stück „Das Märchen(hafte)-Hotel“. Zwischendurch wurden die Urkunden über die kürzlich bestandenen Übertrittsprüfungen überreicht. Wie knapp sich der Poker mit dem Wetter ausging, zeigte sich, als bei den letzten Klängen des Stücks „Gangsta“, gespielt vom Jugendblasorchester COOLphoniker XL, plötzlich aufkommende starke Windböen einige Notenblätter von den Ständern rissen und hoch durch die Luft wirbeln ließen.

Flashmob mit Eltern und Mitgliedern der Musikvereine

Zum Schluss wurde mit Peter Plank (26) noch ein besonders treuer Schüler der Musikschule für seine über 20-jährige Zugehörigkeit mit einer Urkunde und dankenden Worten von Musikschuldirektor Dietmar Winkler geehrt. Als Anerkennung für diese außerordentliche Leistung durfte Peter Plank als Solist den Ab-schluss des Open-Air-Konzerts bestreiten. Er spielte auf der Posaune das Stück „Arioso“ von J. S. Bach, das er mit Variationen in „Hey Jude“ übergehen ließ. Die große Überraschung folgte, als nach und nach alle anwesenden Musiker zu den Klängen des bekannten Beatles-Stücks einsetzten. Auch zahlreiche Mitglieder örtlicher Musikvereine und Eltern hatten extra für den bis zum Schluss geheim gehaltenen Flashmob ihre Musikinstrumente mitgenommen, um gemeinsam mit der Lehrer-Band, den COOLphonikern und allen Lehrkräften und Schülern Behamberg so richtig zum Klingen zu bringen.