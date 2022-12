Neue Busbuchten in Haidershofen: Mehr Sicherheit für die Kinder

Werbung

Im Zuge von Neuausschreibungen öffentlicher Buslinien wurden im Sinne der Verkehrssicherheit auch an den betroffenen Bushaltestellen Evaluierungen durchgeführt. Dabei wurde in zahlreichen Gemeinden des Bezirks die Umgestaltung beziehungsweise Errichtung von neuen Auftrittsflächen bei einer Vielzahl an Haltestellen angeregt.

42 Busbuchten wurden bereits fertiggestellt, weitere 35 Bushaltestellen sind von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Ludwig Schleritzko genehmigt und sollen bis zum Sommer 2023 fertiggestellt werden. Die Materialkosten von insgesamt rund 300.000 Euro werden von den betroffenen Gemeinden getragen und die Arbeitsleistung für die Herstellung der Auftrittsflächen erfolgt durch die Mitarbeiter der Straßenmeistereien.

Sechs dieser neuen Bushaltestellen wurden in der Gemeinde Haidershofen errichtet. Sehr zur Freude von Bürgermeister Michael Strasser. „Sicherheit ist unser oberstes Gebot, wenn es um den Schulweg für unsere Kinder geht. Wir als Gemeinde investieren Jahr für Jahr in unsere Bushaltestellen. Jetzt war es an der Zeit, dass wir wieder investieren und das haben wir gemacht. Ich freue mich, dass wir mit den sanierten Bushaltestellen und der neu errichteten Bushaltestelle an der Kreuzung B122 nach Sträußl wieder etwas mehr Verkehrssicherheit auf dem Schulweg unserer Kinder geschaffen haben“, erklärt der Ortschef und betont, dass diese Bauarbeiten ohne die Unterstützung des Landes nicht möglich gewesen wären.

