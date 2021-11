Diskussion um Sicherheit in Langenhart

Um die 250 Kinder besuchen Jahr für Jahr die Volks- und Sonderschule in Langenhart. Das im Jahr 1970 errichtete und 2002 sanierte Gebäude platzt daher aus allen Nähten. Deshalb wird der erdgeschoßige Trakt neben dem Eingang aufgestockt. Das Projekt soll in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag abgesegnet werden.

Kritik kommt schon im Vorfeld von den Grünen. „Bei den Planungen wurde die Sicherheit der Kinder nicht ausreichend mitgedacht. Es wäre ein Leichtes, den Eingang der Schule weg von der viel befahrenen Werkstraße auf die ruhigere Seite der Schule zu verlegen“, betont Stadtrat Franz Knöbl.

Verkehrsmessungen des Landes NÖ belegen, dass täglich durchschnittlich mehr als 10.000 Fahrzeuge auf der Werkstraße direkt an der Volksschule vorbeifahren. „Der Haupteingang der Schule liegt derzeit nur zehn Meter von dieser entfernt. Die Kinder, die morgens in die Schule kommen oder nach der Schule noch vor der Schule warten oder miteinander plaudern und spielen möchten, sind demnach einer großen Gefahr und auch Abgasbelastung ausgesetzt“, gibt Knöbl zu bedenken. Die Verlegung des Eingangs würde hier Abhilfe schaffen.

Umfahrungsstraße wäre Lösung des Problems

Für Bildungsstadträtin Andrea Prohaska (SPÖ) ist diese Kritik nicht neu. Sie führte mit Knöbl diesbezüglich bereits vor einigen Wochen ein ausführliches Gespräch. „Er hat mir gesagt, wie es zu gehen hat und war meinen Argumenten nicht zugänglich“, vermisste sie dabei aber das konstruktive Miteinander. Dass die Sicherheit der Kinder gefährdet ist, sieht sie nämlich nicht so. „Es wurde im Jahr 2014 bereits ein sicherer Weg zur Volksschule gemacht. Außerdem steht täglich in der Früh ein Schülerlotse vor der Schule und zu Mittag jemand von der Polizei. Und einen Zebrastreifen gibt es auch. Unter diesen Gesichtspunkten sehe ich das Problem nicht“, stellt Prohaska klar.

Die Forderung der Grünen, dass „keine anderen Argumente als die Sicherheit der Schulkinder in den Vordergrund gestellt werden“, ist für Prohaska unrealistisch. Die Veränderung des Haupteinganges und die dadurch notwendigen Anpassungen im Inneren des Gebäudes würden sich mit Zusatzkosten von mehreren hunderttausend Euro zu Buche schlagen. „Die Eingangsverlegung wird auch vom Land nicht gefördert“, erklärt Prohaska, warum der Eingang dort bleiben soll, wo er jetzt ist.

Weder Eltern noch Direktorinnen hätten laut Prohaska bisher den Wunsch nach einer Eingangsverlegung geäußert. Der Wunsch nach Verringerung des Verkehrs ist ihr aber schon öfters zu Ohren gekommen. So wäre es den Eltern wichtig, dass die seit Langem diskutierte Umfahrung Langenhart-Herzograd umgesetzt wird. Diese ist jedoch für die Grünen ein Reizthema. Sie sprechen sich dezidiert dagegen aus.