Die Feuerwehren St. Valentin, Haag und Enns mussten am Dienstag gegen 19 Uhr zu einem Brand eines Lkw-Aufliegers auf der Westautobahn, Höhe Auffahrt St. Valentin in Fahrtrichtung Wien ausrücken.

Dem Lastwagenfahrer gelang es noch den Auflieger vom Zugfahrzeug zu trennen und diesen am Seitenstreifen abzustellen, ehe er vollkommen in Flammen aufging. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der mit Altreifen voll beladene Auflieger bereits in Vollbrand.

Mit einem umfassenden Löschangriff unter schwerem Atemschutz und Schaum konnte der Brand eingedämmt werden. Die Brandbekämpfung gestaltete sich aufgrund der hohen Brandlast ausgehend von der Ladung Altreifen als sehr schwierig.

Für die Nachlöscharbeiten wurde das Wechselladefahrzeug mit Kran der Feuerwehr Enns hinzugezogen, um die Ladung vom Auflieger abzuräumen, damit die Reifen abgelöscht werden konnten. Im Bereich der A1 zwischen St. Valentin und Haag kam es in Fahrtrichtung Wien zu Verkehrsbehinderungen. Die Einsatzkräfte standen bis weit nach Mitternacht im Einsatz.