Eine Frau war auf Holzplanken eingebrochen und in einen rund vier Meter tiefen Schacht gestürzt. Da sie ihr Handy bei sich hatte , konnte sie noch ihren Mann und den Notruf verständigen, und so die Rettungskette in Gang setzen.

Die verletzte Frau wurde in einer aufwändigen Rettungsaktion mittels Seilzug aus dem Schacht befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Sie wurde ins Krankenhaus Steyr gebracht.