Alle drei Haager Feuerwehren wurden in der Vorwoche zu einer Menschenrettung bei einem Bauernhaus nach Edelhof alarmiert. Ein Einsatz, der für die Feuerwehrmänner zu einer besonderen Herausforderung wurde - wir hatten bereits aktuell berichtet:

Eine 54-jährige Frau, die in ihrer Freizeit den im Freien liegenden Hühnerstall betreut, war in einen fast fünf Meter tiefen Schacht gestürzt.

„Der Belüftungsschacht war mit Holzpfosten abgedeckt. Die waren morsch und deshalb ist die Frau eingebrochen“, schildert Andreas Zöchlinger, Kommandant der FF Stadt Haag, die Unfallursache und ergänzt, dass die Frau trotz ihrer schweren Verletzungen Glück im Unglück hatte. „Sie hatte eine Heugabel in der Hand“, will Zöchlinger gar nicht daran denken, was alles hätte passieren können.

Mit dem Handy noch die Angehörigen verständigt

Zum Glück hatte die Frau ihr Handy bei sich und konnte so ihren Ehemann, ihre Schwester und eine in Haag wohnende Freundin verständigen. Die Schwester kontaktierte das Rote Kreuz und setzte so die Rettungskette in Gang. Die Freundin des Unfallopfers fand den versteckt hinter dem Bauernhaus befindlichen Schacht und wies die Rettungskräfte ein. Von der Frau, die vor Schmerzen schrie, war nämlich nur der linke Ellenbogen zu sehen, da die Holzpfosten auf sie hinuntergefallen waren.

Vorrangige Maßnahme der Einsatzkräfte war nun, die Frau von ihren Schmerzen zu befreien. So stieg der Notarzt mittels einer langen Leiter zu ihr in den nur 60 Zentimeter breiten Schacht hinunter, um ihr Schmerzmittel zu verabreichen. „Ein zweiter Sanitäter hätte da gar nicht mehr Platz gehabt und das Material, das der Notarzt benötigt hat, haben wir ihm mit einem Kübel hinuntergelassen“, erklärt Andreas Zöchlinger.

Einsatzdoku/ Wagner In diesen ehemaligen Lüftungsschacht, der fast fünf Meter tief, zweieinhalb Meter lang und 64 Zentimeter breit ist, war die 54-jährige Frau gestürzt. Da sie glücklicherweise ihr Handy eingesteckt hatte, konnte sie Verwandte und Freunde telefonisch kontaktieren.

Wie man die Frau aus dem Schacht befreien könne, bereitete den Einsatzkräften indes ziemliches Kopfzerbrechen. „Wir haben all unser Equipment ausgepackt, aber nicht gewusst, wie wir sie damit raufholen sollen“, gibt der Kommandant zu.

Daher wurde auch noch der Notarzthubschrauber nachgefordert. „Die sind auf Alpinrettungen ausgelegt und haben eine spezielle Trage, quasi ein besseres Bergetuch, das wir in dem Schacht vorsichtig unter die Verletzte schieben konnten“, beschreibt Kommandant Zöchlinger die komplizierte Rettungsaktion. Mittels eines Krans und einer Umlenkrolle wurde ein Seilzug aufgebaut, mit dem die Einsatzkräfte das Unfallopfer dann innerhalb von wenigen Minuten aus dem Schacht holen konnten.

„Als wir dann gewusst haben, wie wir die Frau befreien können, ist alles sehr schnell gegangen“, erklärt Zöchlinger. Nach einem seit der Alarmierung insgesamt rund einstündigen Einsatz konnte die Frau dem Rettungsdienst übergeben werden. Sie wurde mit dem Rettungswagen und nicht mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Steyr gebracht. Laut dem anwesenden Notarzt erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades, jedoch zumindest einen Bruch des linken Unterschenkels.