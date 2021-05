Seit einigen Jahren wird von der Gemeinde Seitenstetten mit Unterstützung des Landes ein Radweg im Trefflingtal errichtet. „Heuer steht der Bauabschnitt 4 auf dem Programm, der etwa eine Länge von einem Kilometer hat und sicher das herausforderndste Stück des gesamten geplanten Radweges ist – sowohl von den Kosten her als auch bautechnisch“, sagt Bürgermeister Johann Spreitzer.

Schwierig wird die Errichtung in diesem Bereich vor allem deshalb, weil der Weg nahe am Trefflingbach verläuft. Es müssen daher zur Ufersicherung viele Steinschlichtungen errichtet werden. „Allein die Erdbauarbeiten in diesem Abschnitt kosten rund 300.000 Euro“, berichtet der Ortschef. Vergangenen Montag wurden bei einer vierstündigen Wasserrechtsverhandlung alle Details besprochen und die erforderlichen Maßnahmen festgelegt.

Der Gemeinderat hat am Donnerstag einstimmig grünes Licht für das Projekt gegeben, dessen Kosten sich insgesamt immerhin auf 700.000 Euro belaufen werden.

„Das ist zwar viel Geld, es geht aber gerade in diesem Abschnitt auch darum, den Schulweg von Kindern zu sichern. Vor allem im Bereich der „Fehringer-Kurve“ entlang der LH88 ist die Errichtung eines Gehweges zur Sicherheit der betroffenen Liegenschaften sehr wichtig. Dieser bereits zugesagte Gehweg soll um den Abschnitt vom Hause „Ritt“ bis zur öffentlichen Bushaltestelle im Bereich der Treffling verlängert werden“, berichtet der Bürgermeister. Mit den Arbeiten daran wird die Straßenmeisterei St. Peter in der Au schon diese Woche starten, die Gemeinde übernimmt die Materialkosten.

Der Ausbau des Radweges mit den dafür nötigen Eingriffen beim Trefflingbach soll dann Mitte des Jahres in Angriff genommen werden.