Feuerwehrhaus in Ertl offiziell eröffnet

Die Ausgezeichneten: Thomas Kerschbaumer (Floriani-Plakette); Martin Wenger (Ehrenzeichen Land NÖ); Verdienstmedaille 3. Klasse/Bronze: Daniel Teufel, Ronald Teufel, Berthold Badhofer, Martin Holzer, Wolfgang Großbichler, Johannes Großalber, Bernhard Paumann und Leopold Dorfmair (1.R. von links); Kommandant Dietmar Bierbaumer erhielt die Verdienstmedaille 2. Klasse/Silber. Die Segnung nahm Pfarrmoderator Krystian Lubinski vor; am Foto weiters Kommandant Dietmar Bierbaumer, Abschnittskommandant David Strahofer, Bezirkskommandant Rudolf Katzengruber, Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer, Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer, Bürgermeister Josef Forster und Moderator Franz Farfeleder (von links). Das neue Feuerwehrhaus in Ertl wurde am 10. September feierlich seiner Bestimmung übergeben. Die Feuerwehr Doppel war beim Nassbewerb erfolgreich: Christoph Pörner, Stefan Rumpl, Dietmar Bierbaumer, Franz Weigl mit dem Wanderpokal und David Strahofer (von links). Sie siegten vor Hochstrass, Krenstetten, Ertl und Seitenstetten Markt.

