Wolfsbacher Marienkapelle zum dritten Mal versetzt

Werbung

Anstatt der alten Gerichtskapelle, die in Loosdorf dem Straßenbau weichen musste, wurde im Jahr 1981 von den Familien Rohringer und Rohrhofer knapp unterhalb ihres Anwesens nahe der Landesstraße eine neue Marienkapelle errichtet. Doch auch die sollte an diesem Ort nicht allzu lange Bestand haben, wurde sie doch wiederholt von Autofahrern beschädigt.

Als Folge davon erbaute Familie Rohrhofer im Jahr 2000 an einem anderen Standort eine neue Kapelle, die alte aber kam zum Nachbarn Norbert Wagner, der sie mit einer Josefsstatue versah. Aufgrund des auch durch Loosdorf neu angelegten Radweges musste die Kapelle nun erneut weichen. Sie fand in Hinterberg bei Familie Schirghuber als Dank für zum Teil wiedererlangte Gesundheit ihre neue Heimat. Pfarrer Pater Jacobus Tisch segnete sie in Anwesenheit vieler Nachbarn und Freunde und bereitete den neuen Besitzern seitens der Pfarre mit einer Marienstatue aus Gips große Freude. Simone Nerold und Daniela Schirghuber sorgten für festliche Bläserklänge.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.