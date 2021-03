Das Jahr 2020 war für die Firma Lisec aufgrund von Corona ein schwieriges. Die Auftragslage brach ein, das Unternehmen musste Arbeitsplätze abbauen.

Heuer feiert das Unternehmen seinen 60-jährigen Bestand und das Jubiläumsjahr beginnt vielversprechend.

Mit einem Rekordauftragseingang von über 30 Millionen Euro im Februar kann die Firma trotz fortdauernder Corona-Krise zuversichtlich in die Zukunft schauen. „Wir freuen uns sehr über die positive Entwicklung und die gute Marktdynamik. Die letzten Monate waren herausfordernd und wir sind froh, dass nicht zuletzt die derzeitigen Investitionsförderungen in den unterschiedlichen Staaten zu einer hohen Investitionsbereitschaft unserer Kunden führen“, sagt Oliver Pichler, CFO von Lisec.

Auch die Integration der bisher getrennten Lisec Firmenzentrale in den Hauptstandort in Seitenstetten im Vorjahr zeige die erwarteten positiven Effekte in der internen und externen Zusammenarbeit. „Nicht nur die Kommunikationswege sind kürzer, auch die Bearbeitung von Projekten erfolgt nun schneller und effizienter, da das gesamte österreichische Lisec-Team mit seiner geballten Fachkompetenz von einem Ort aus zusammenarbeitet“, sagt Pichler.

Auch im Jubiläumsjahr wird das Unternehmen übrigens das Sponsoring des E-Carsharing Projekts „EMMA“ der Gemeinde Seitenstetten fortführen, das sie schon seit drei Jahren sponsert. „Dieses Projekt liegt uns besonders am Herzen. Nicht nur wegen des regionalen Bezugs, sondern aus Gründen des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. Die Gemeinde Seitenstetten ist für uns in vielen Belangen ein wichtiger Partner. Auch deshalb unterstützen wir gerne diese zukunftsorientierte Initiative“, betont Pichler.

Das Projekt „EMMA“ wurde im Mai 2018 ins Leben gerufen. Das Prinzip hinter dem E-Carsharing ist selbsterklärend: Mehrere Nutzer teilen einen zu 100% elektrisch betriebenen Pkw. So spart man sich nicht nur Kosten für die Anschaffung eines Fahrzeugs, sondern auch den Aufwand, sich um Wartung und Reparatur zu kümmern. Weitere Infos: https://seitenstetten.gv.at/emma-e-carsharingx