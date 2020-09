Gleichenfeier bei der Volksschule.

2017 haben die Planungsarbeiten begonnen, die erste Ausschreibung erfolgte 2018, Ende Jänner 2019 kam es zur ersten Baubesprechung, von denen danach fast wöchentlich eine durchgeführt wurde. Im März 2019 war eigentlicher Baubeginn bei Volksschulzu- und -umbau, der in zwei großen Etappen unter der Bauleitung des Planungsbüros Hackl vonstatten ging. Nun konnte Bürgermeister Johann Spreitzer am 27. August nach eineinhalb Jahren Bauzeit den vielen fleißigen Händen, dem fachkundigen Personal sowie auch den Gemeindearbeitern und mitbetroffenen Nachbarn für das gute Miteinander danken, wozu er sie alle in das neue Volksschulgebäude zu einem Essen einlud.

„Es ist dank eines hohen Maßes an Flexibilität und Kreativität ein Vorzeigeprojekt gelungen, nun wird der Baulärm wieder dem ‚normalen‘ Schullärm der Kinder weichen können“, zeigte sich der Ortschef erfreut, der die Kosten aufgrund einiger sinnvoller Zusatzinvestitionen auf etwa fünf Millionen erhöhen musste. Etwa 30 Firmen waren laut Baumeister Thomas Kerschbaumer am Standort der Volksschule beschäftigt. Auch Direktor Franz Korn dankte in Vorfreude auf das beginnende Schuljahr allen Beteiligten für die tolle Arbeit. Bis Schulbeginn wird noch der letzte Feinschliff erledigt. Bleibt nur zu hoffen, dass auch die Corona-Ampel weiterhin auf grün gestellt bleibt und somit ein guter Schulstart im neuen Gebäude gelingt.