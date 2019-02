Am 29. Jänner ist das Rückhaltebecken im Trefflingtal offiziell in die Verwaltung der Gemeinde übergegangen. Sie ist damit auch für die Pflege und Erhaltung des Dammes und des Schleusenbauwerks zuständig. „Allerdings gibt es für die Firmen noch eine Gewährleistungsfrist von sieben Jahren. Sollten also bis 28. Jänner 2026 Mängel auftreten, dann müssten sie diese beheben“, berichtet Bürgermeister Johann Spreitzer.

Im Frühjahr wird der Damm natürlich auch noch begrünt. Obwohl er nach außen hin schon fertiggestellt ist, ist Seitenstetten derzeit aber noch nicht gegen ein Hochwasser des Trefflingbaches geschützt. „Das Durchlaufwerk, dass die Wassermenge, die in den Unterlauf des Baches abgegeben wird, auf 28.000 Liter pro Sekunde reduziert, wird erst eingebaut. Ebenso das senkrechte Gitter, das verhindert, dass Schwemmholz in den Durchlauf getrieben wird“, berichtet der Bürgermeister.

Wenn das geschehen ist, dann sollte auch ein hundertjährliches Hochwasser den Bewohnern im Ort nicht mehr den Schlaf rauben. Rund 240.000 Kubikmeter Wasser wird das große Rückhaltebecken im Trefflingtal fassen.

Der Bürgermeister hat beim Land übrigens auch schon um einen Termin für eine offizielle Eröffnung angefragt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat ja beim Spatenstich angekündigt, dafür wieder nach Seitenstetten zu kommen. „Und da es ja ein gemeinsames Projekt von Gemeinde, Land und Bund ist, vielleicht kommt ja auch Ministerin Köstinger. Beim Spatenstich war ja der damalige Minister Rupprechter da“, sagt Spreitzer.