Jugendhaus Schacherhof: Von ADVENTure bis Summertime

Das 25-Jahr-Jubiläum wurde schon heuer im April gefeiert, zuletzt aber hat sich das pädagogische Team des Jugendhauses Schacherhof rund um die Hausleiter Raphael Kößl und Katrin Simmer wieder intensiv mit der Planung neuer Veranstaltungen beschäftigt. Zur Programmerstellung beigezogen wird stets auch das Jugendvertretungsteam – bestehend aus ehrenamtlich mitarbeitenden Jugendlichen, die als „Kern des Hauses“ neue Ideen für Schwerpunktveranstaltungen einbringen. Nicht minder bedeutsam ist das Wissensdurstteam mit etwas älteren Jugendlichen aus dem Schacherhofkreis, die ebenso intensiv an der Horizont- und Programmerweiterung mitwirken.

So ist erneut ein ansprechendes Angebot für junge Menschen gefunden worden, das ein überaus breites Spektrum abdeckt. „Spürst du’s schon“ heißt es zum Beispiel am Abend des 1. Dezember, wenn man gemeinsam den Adventbeginn feiert. „ADVENTure“ wiederum ist eine wiederholt erprobte Veranstaltung, die von 16. bis 18. Dezember den Zauber des Advents erlebbar machen soll – im Gespräch, beim Geschichten erzählen oder Backen und Basteln, aber auch bei einem Gottesdienst. Der Massageworkshop „Drück mich!“ folgt am 14. Jänner mit ausgebildeten Masseuren, schon am Vormittag aber wird ein „Brunch mit Spirit“ zum Auftanken, Plaudern, Nachdenken und Genießen unter dem Motto „Beim Essen kuman d’Leit zaum“ angeboten.

Kerstin Wagner und Marlene Gundendorfer sind pädagogische Mitarbeiterinnen, die schon früher Ausgleich vom Alltag in diesem diözesanen Haus gefunden haben und übereinstimmend vom „Schacherhof-Feeling“ schwärmen: „Hier wird Gemeinschaft gelebt, der persönliche Kontakt bereichert alle, die hierherkommen, und es kann wirklich jeder kommen. Man ist gleich mittendrin und voll dabei, es wird keinerlei ‚Leistung‘ verlangt.“ Und der Geistliche Leiter, Benediktinerpater Florian Ehebruster, ergänzt: „Wir können unseren Gästen in dem Haus ein schönes, angenehmes Ambiente bieten, wir wollen aber auch ein positives Bild von Kirche vermitteln und sind offen für alle.“ Auch er ist im Hausteam vertreten und sorgt für die spirituellen Impulse oder feiert eben Gottesdienste.

Auch Nachhaltigkeit

ist ein Thema

Pfarrliche Jugendgruppen treffen hier zur Klausur zusammen, Firmgruppen beleben das Haus genauso wie die Jungschar bei einem Pfadfinderlager. Auch Schulklassen sind mit Kennenlern- oder Gemeinschaftstagen willkommen. „Weil’s um d’Wöd geht“ heißt ja auch die kommende Veranstaltung am 25. November, 19 Uhr, wobei Katharina Rogenhofer als Sprecherin des Klimavolksbegehrens Klimaschutz thematisiert und Möglichkeiten aufzeigt, wie sich junge Menschen diesbezüglich gut einbringen können.

Vor Kurzem wurde mittels einer Bausteinaktion mit privaten Unterstützern auch eine PV-Anlage installiert, zudem sind die Beginnzeiten von Veranstaltungen so festgelegt, dass die Anreise auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Bustransfers durch das Jugendhaus möglich ist. „Wir versuchen natürlich auch, die Kriterien für ‚Green Events‘ zu erreichen“, teilt die Sonntagbergerin Kerstin Wagner mit. Wenn auch demnächst der Posten eines Haustechnikers frei wird, so sieht sich das Schacherhof-Team stets als ein homogenes Team, das auf Beziehungsarbeit und Aufgabenteilung besonderen Wert legt.

