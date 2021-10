Seitens der Gemeinde wurde das Projekt von Bauhofleiter David Strahofer gut vorbereitet. Am Freitag um 17 Uhr stellte Vizebürgermeister Leopold Krondorfer den Jugendlichen die Aufgabe, beim Spielplatz ein neues Schaukelmodell und einen neuen Balancierbalken aufzustellen sowie das alte Kinderholzhaus neu aufzubauen, wobei die Landjugend selbst ihre Kreativität ins Spiel bringen durfte.

Mit voller Motivation starteten die Jugendlichen und so wurde an mehreren Stellen geschaufelt, gehämmert, betoniert und gezimmert – sogar bis in die Nacht hinein! Material und Geräte stellte teilweise die Gemeinde zur Verfügung. Aus nicht mehr benötigten Platten gestalteten die Jugendlichen zusätzlich ein Spielfeld zum Tempelhüpfen und stellten einen ein bunten Wegweiser auf.

Mit Stolz und Freude präsentierten die Projektleiter der LJ Seitenstetten, Lisa Leitner und David Schlögelhofer, am Sonntag das erfolgreiche Projekt. Alle Aufgaben waren perfekt umgesetzt worden. Dazu gab es Gratulationen von allen Seiten.

Nicht nur die vielen Gäste freuten sich am Sonntag – vor allem die Kinder, die es nicht mehr erwarten konnten, alles auszuprobieren.