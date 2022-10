Vortrag im Bildungszentrum: Digitale Medien und Neue Autorität

Kinder und Jugendliche sind fasziniert von digitalen Medien wie Internet, Smartphone und anderen; sie begegnen den neuen Medien mit unreflektierter Offenheit und Neugierde. Junge Menschen können allerdings oft ihr Online-Konsumverhalten nicht selbst regulieren, daher gilt es, klare Grenzen gegen falschen oder übermäßigen Gebrauch zu setzen.

Die „Neue Autorität“ liefert einige Handlungsideen, die genau in diesem Bereich sehr gut einzusetzen sind. Vor allem die elterliche Präsenz und wachsame Sorge, aber auch der gewaltfreie Widerstand geben Antworten auf (Konflikt-)Situationen, die für Eltern und pädagogische Fachkräfte mittlerweile alltäglich sind. „Junge Menschen brauchen die Unterstützung ihrer Bezugspersonen, um sich nicht durch falschen oder übermäßigen Gebrauch zu schaden“, ist der Feldkircher Martin Fellacher überzeugt; er hat langjährige Erfahrung als Sozialarbeiter und Führungskraft im Kontext von Interkulturalität, Sucht, Gesundheit, Männerarbeit sowie Familie und Jugend und ist auch gefragter Trainer und Seminarleiter.

Aufbauend auf den diesbezüglichen Vortrag am 21. Oktober, 19.30 Uhr, im Festsaal des Bildungszentrums schließt der Referent dann am Samstag, 22. Oktober, von 9 bis 13 Uhr ein Eltern- und Beratungsseminar zu diesen gewaltigen Herausforderungen für Erziehungsberechtigte an. In diesem Rahmen kann auch die eigene familiäre Situation analysiert und gemeinsam erarbeitet werden, wie man die eigenen Kinder gut auf ihren Ausflügen in virtuelle Welten begleiten kann. Anmeldung ist unter 07477-42885 erforderlich.

