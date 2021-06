Bereits am 12. Mai 2021 brachte die China-Leopardin „Namira“ zwei süße Leopardenkätzchen zur Welt, die bereits beobachtet werden können. Gestern wurden die Tiere erstmals in das Freigehege entlassen. Die Geburt dieser vom Aussterben bedrohten Leopardenunterart, die in der Natur fast nicht mehr vorkommt, verdankt der Tierpark den medizinischen und chirurgischen Fähigkeiten des Tierarztes und zoologischen Leiters, Dr. Karl Auinger.

Vorgeschichte: totes Junges blockierte Geburtskanal

Am 19. Dezember 2020 beobachteten der zoologische Leiter und Tierarzt Dr. Karl Auinger und die Tierpfleger, dass Namira kurz vor der Geburt stand . Mehrmals fuhr Dr. Auinger im Laufe des Nachmittags in den Tierpark und beobachtete möglichst unauffällig ihr Verhalten. Diese Tiere sind hochsensibel gegenüber Störungen vor und nach der Geburt, sie legen dann ein Fehlverhalten an den Tag und nehmen dann ihre Jungen nicht an.

Um 19 Uhr entschloss er sich, bei Namira einen Kaiserschnitt zu machen – um 20 Uhr lag sie auf dem Operationstisch. Dabei stellte sich heraus, dass ein übergroßes totes Junge den Geburtskanal blockierte. Wie der Tierpark betont, hätte sie dieses nie zur Welt bringen können und wäre ohne die schwere Operation daran gestorben. Zwei weitere Jungtiere waren durch die Intoxikation sehr schwach und überlebten nicht .

Auinger wollte das Leben von Namira unbedingt retten und dabei den Uterus (Gebärmutter) möglichst wenig beschädigen und erhalten. Zur Freude der gesamten Tierparkmannschaft erholte sich Namira überraschend schnell und ohne Komplikationen. Ob sie wieder trächtig werden konnte beziehungsweise eine normale Geburt haben würde, war allerdings nicht abschätzbar.

Doch wenige Monate später kam es zum Wunder: In der Nacht vom 11. auf den 12. Mai 2021 brachte Namira zwei gesunde Leopardenmädchen ohne Komplikationen zur Welt. Wieder beweist sie ihre besten mütterlichen Qualitäten und die beiden Jungtiere entwickeln sich prächtig.