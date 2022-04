Haager Wanderwege sind nun digitalisiert

Werbung

In den zwei Jahren der Corona-Pandemie haben immer mehr Menschen ihre Freude am Wandern entdeckt. Weite Anreisen sind dazu nicht notwendig, denn das Mostviertel hat – gerade jetzt zur Zeit der Baumblüte – seinen ganz besonderen Reiz. So auch in Haag, wo die bestehenden Wanderwege nun digitalisiert und neu beschildert wurden.

„Wir haben schöne Wege durch Wälder, entlang von Baumzeilen und Bächen“, schwärmt Gemeinderätin Silvia Schaumberger, die das Projekt kurzfristig mit Unterstützung von Stadtamtsdirektorin Katrin Giritzhofer und Mitarbeitern der Gemeinde umgesetzt hat. „Sie haben geholfen, dass das rasch über die Bühne geht“, erklärt Schaumberger. Die vier Haager Wanderwege sind nach den Himmelsrichtungen benannt, als Rundwege beschildert und beginnen alle im Haager Freilichtmuseum.

Wege führen in alle Himmelsrichtungen

Schaumberger ist die Wege nun selbst abgegangen und hat dabei doch einige Kilometer zurückgelegt. So ist etwa der Wanderweg Nord („Von Haag zum Mühlviertelblick“) 18 Kilometer lang und führt durch hügeliges Gelände. Es gibt in Haag aber durchaus auch kleinere, familienfreundliche Runden von fünf bis sechs Kilometern.

Die genauen Beschreibungen der Wanderwege samt Höhenprofil, Einkehrtipps, Rastplätzen und Sehenswürdigkeiten können nun auf der Homepage der Stadtgemeinde abgerufen werden. Sie werden aber auch von der Mostviertel Tourismus GmbH und dem NÖ Tourismusverband beworben.

Neben der Digitalisierung war aber auch eine neue Beschilderung der Wege vor Ort notwendig. Wie dringend dies schon war, bekam Silvia Schaumberger auf ihren Touren deutlich vor Augen geführt. „Wir sind rein nur der Beschilderung gefolgt und haben als Haager teilweise selbst nicht mehr weiter gewusst“, erzählt sie schmunzelnd. Mit der neuen Beschilderung sollten sich nun alle Wanderer wieder zurechtfinden.

