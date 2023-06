Nah&Frisch in Vestenthal startet einen Hybrid-Markt

Als neuer moderner Hybridmarkt bietet der Nah&Frisch in Vestenthal den Kundinnen und Kunden neue Öffnungszeiten mit Bedienung im klassischen Sinn an. Darüber hinaus ist es zukünftig möglich, auch außerhalb dieser Öffnungszeiten einzukaufen. Mittels Bankomatkarte können die Kundinnen und Kunden das Geschäft betreten und ihren Einkauf wie gewohnt erledigen. Ausgenommen sind Alkohol, Tabak, Lotterie und Feinkost in Bedienung. Auf einer eigenen SB-Kasse werden die Artikel selbstständig gescannt und mit Karte bezahlt. Die Funktion der SB-Kasse ist auch in Bedienungszeiten, wenn Personal im Geschäft ist, sehr nützlich, da sich die Wartezeiten an der Kassa dadurch erheblich verkürzen.

Service für Kunden wird erhöht

„Es ist schön, wenn sich unsere Nahversorgerinnen und Nahversorger im Ort immer wieder etwas neues einfallen lassen, um das Service an den Kundinnen und Kunden weiter zu erhöhen. Aktuell ist es wichtiger denn je, dass man dieses Angebot auch nutzt und dass man den Weiterverbleib all unserer Nahversorger mit einem regelmäßigen Einkauf unterstützt. Ich möchte mich bei Daniela und Jennifer sehr herzlich bedanken, die den Nahversorger exzellent führen, und wünsche ihnen für die neue Geschäftsidee viel Erfolg“, erklärt Bürgermeister Michael Strasser (ÖVP).

Neue Hybrid-Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 13:00-15:00 & 18:00-19:00 Uhr

Samstag 12:00-19:30 Uhr

Bedienungsöffnungszeiten:

Montag - Freitag 7:00-13:00 & 15:00-18:00 Uhr

Samstag 7:30-12:00 Uhr