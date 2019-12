Als Kerstin Suchan-Mayr vor zehn Jahren Bürgermeisterin wurde, gab es in St. Valentin einen Ärztemangel. In den letzten Jahren wurde dieser Mangel sehr gut kompensiert und mittlerweile sind Ärzte in allen Fachrichtungen vorhanden. Was der Stadt aber noch immer abgeht, ist ein Pflegeheim.

„Über eine Pflegeeinrichtung denken wir schon jahrelang nach. Das ist ein großer Bereich, der uns fehlt“, gibt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr zu. Nun gibt es dafür aber konkrete Pläne. „Die Chance war noch nie so groß wie jetzt. Es muss uns gelingen, das im nächsten Jahr auf den Weg zu bringen“, spekuliert Sozialstadtrat Heinrich Ströcker mit einer positiven Entscheidung des Landes.

Physikalisches Institut soll an Haus angeschlossen werden

Geplant ist aber nicht nur ein Pflegeheim, sondern eine Art Generationenhaus mit Pflege, Wohnen und Gesundheit. Entstehen soll das Ganze auf einem 7.400 Quadratmeter großen Grundstück gegenüber dem Franz-Forster-Platz, das wegen der interessanten Lage schon länger im Besitz der Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen ist.

„Das ist ein sehr markanter Platz und zu wertvoll für normalen Wohnbau“, schildert Vorstandsobmann Martin Weber, warum man Schritt für Schritt Ideen für ein ganz besonderes Projekt entwickelte, das auch in das Stadtkonzept passt. „Das Projekt ist abgestimmt mit den anderen Projekten in der Innenstadt und positiv für die Stadtentwicklung“, freut sich Stadtentwicklungsstadtrat Patrick Hagmüller über die Pläne.

An die Pflegeeinrichtung soll auch ein physikalisches Institut angeschlossen werden, das eine hohe externe Frequenz sichert, denn man möchte auf jeden Fall den typischen Heimcharakter vermeiden. Neben einer zusätzlichen Kurzzeitpflege und einem Tagesbetreuungszentrum soll auch noch Wohnraum für nicht pflegebedürftige Menschen geschaffen werden.

Neben den rund 40 Pflegebetten sind ersten Planungen zufolge zwischen 30 und 40 Wohneinheiten für betreutes Wohnen und 30 bis 40 Einheiten normale Wohnungen vorgesehen. Eigentümer und Bauträger der Gebäude wäre die SG Neunkirchen. Sollten vom Land wie erhofft alle Bewilligungen erfolgen, dann wäre nach einem halbjährigen Planungsprozess ein Baubeginn im Jahr 2021 realistisch. Martin Weber rechnet dann mit einer Bauzeit von 16 bis 18 Monaten.

Als Betreiber der Pflegeeinrichtung samt physikalischem Institut konnte Mediziner Anton Hengst gewonnen werden, der ein ähnliches Projekt bereits in Haag realisiert hat. Daher weiß er auch, wie wichtig ein physikalisches Institut für die Allgemeinheit ist.

Anfangs glaubte man, dass man das Institut für die intensive Therapie der Patienten im Heim brauche. Es hat sich aber gezeigt, dass viele Bürger aus St. Pantaleon oder St. Valentin, wo es keine derartige Einrichtung gibt, nach Haag kommen. „Wir haben 3.800 Patienten im Jahr. Der Bedarf für ein weiteres Institut in der Region ist also gegeben“, betont Hengst.

Wie groß das Projekt in St. Valentin werden soll, zeigt Hengsts Einschätzung über das dafür benötigte Personal. „140 bis 150 Bedienstete wird man schon brauchen. Alleine 40 werden für das physikalische Institut notwendig sein“, ist der Haager überzeugt.