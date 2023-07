Neues Bushäuschen und Blick zurück in die 60er-Jahre

„Wir sind bemüht, die Bushaltestellen in Weistrach vor allem zum Schutz der Schulkinder, aber natürlich auch aller anderen Fahrgäste möglichst sicher zu gestalten. Eine Kommission des Landes hat sie begutachtet und mitgeteilt, wie der Ausbau entsprechend der Verkehrsbedingungen und den vorgegebenen Richtlinien passieren muss“, sagt Bürgermeister Erwin Pittersberger. Vier Häuschen (zu je etwa 7.000 Euro) hat die Gemeinde in den letzten Jahren angeschafft, um Fahrgästen, die auf den Bus warten, Schutz vor schlechtem Wetter zu bieten.

Zuletzt wurde jenes beim „Bauern z'Rohrbach“ installiert. Dort trafen sich der Ortschef und geschäftsführender Gemeinderat Thomas Hirsch kürzlich auch mit Marianne Peneder aus Goldberg zu einem kleinen historischen Exkurs in jene Zeit, als es in Weistrach noch gar keinen Bus gab. „Ich wohne jetzt noch in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Jeden Tag mussten wir vier Kilometer zur Volksschule (dem jetzigen Pfarrheim) gehen und natürlich auch wieder zurück. Bus gab es ja keinen. Wenn man sich da mit einer Freundin zerstritten hatte, hat man sich rasch wieder versöhnt, denn alleine wollte da niemand gehen“, berichtet Peneder und schmunzelt.

Als sechsjähriges Kind sei dieser Schulweg natürlich eine Herausforderung gewesen - vor allem im Winter, wenn Schnee lag. „Wenn wir heimkamen, hat die Oma schon mit dem heißen Fußwasser auf uns gewartet, damit wir uns nicht erkälten. Jedes Mal hat sie gesagt, dass sie das jetzt zum letzten Mal macht. Am Nachmittag haben wir dann wieder im Schnee herumgetobt und wenn wir dann hineingingen, stand das Fußwasser schon wieder bereit“, erinnert sich Peneder. Einen Tag zum Ausschlafen gab es damals - sie kam 1960 in die Schule - für die Kinder nicht. „Denn wir hatten ja auch am Samstag Schule und am Sonntag gingen wir mit den Eltern in die Kirche.“

Peneder besuchte acht Jahre die Volksschule. Eine Hauptschule gab es in St. Peter zwar schon, aber der Schulweg von zehn Kilometern wäre nicht zu bewältigen gewesen. Peneders Großvater war übrigens bis 1965 Bürgermeister von Weistrach. „Manchmal hat er mich mit dem Moped mitgenommen und wenn ihn hin und wieder mein Vater mit dem Auto in den Ort gebracht hat, dann hat er es so eingerichtet, dass er uns zur Schule mitnehmen konnte“, erinnert sie sich. Das waren für sie natürlich besondere Tage. „Aber das können sich die Kinder heutzutage natürlich gar nicht mehr vorstellen.“

Auch Bürgermeister Erwin Pittersberger musste zur Volksschule noch zu Fuß gehen. „Geschadet hat es mir sicher nicht, aber damals war auch noch sehr viel weniger Verkehr als heutzutage. Uns als Gemeinde ist es auf jeden Fall wichtig, dass alle Schulkinder mit dem Bus sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.“