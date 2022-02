Hochwasserschutz in Ennsdorf: „Das letzte Puzzlestück“

Ennsdorf hat mit Unterstützung von Landes- und Bundesmitteln in den letzten zehn Jahren viel in den Hochwasserschutz investiert. Der gesamte Bereich entlang des Ennsweges wurde bereits hochwassersicher gemacht. Handlungsbedarf besteht aber noch im südwestlichen Gemeindegebiet mit dem alten Damm. „Unser Ziel ist es, alle Wohngebäude zu schützen“, erklärt Bürgermeister Daniel Lachmayr, dass man nun den Hochwasserschutz des Siedlungsgebietes Getreidegasse in Angriff nehmen wird. „Das ist das letzte Puzzlestück, damit Ennsdorf komplett vor Hochwasser geschützt ist“, betont der Ortschef.

Der Damm entlang der Enns, der seit Ende des 19. Jahrhunderts besteht, hat keine wasserrechtliche Bewilligung und entspricht nicht mehr den Erfordernissen eines modernen Hochwasserschutzes. Faktum ist, dass eine Sanierung des gesamten alten Dammes von der Ennsbrücke bis zur Autobahnbrücke von Land und Bund nicht förderfähig ist. Aus diesem Grund erstreckt sich der Projektbereich entlang des Siedlungsgebietes Getreidegasse. „Ziel ist der Schutz der Siedlung mit acht Objekten und unbebauter Baulandfläche“, betont Lachmayr.

So soll ein Teil des alten Dammes adaptiert und erneuert werden sowie entlang der Siedlung eine neue Hochwasserschutz-Mauer errichtet werden. „Der Erddamm soll auch befahrbar sein, sodass man im Falle eines Hochwassers überprüfen kann, ob alles passt. Die Mauer entlang der Siedlung wird maximal 1,45 Meter hoch werden“, verrät Lachmayr bereits einige Details des geplanten Projektes. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 600.000 Euro und werden zwischen Bund, Land und Gemeinde aufgeteilt. „Bis das Projekt baulich umgesetzt werden kann, vergehen sicher noch rund vier bis fünf Jahre“, stellt der Bürgermeister klar. Derzeit ist man in der Planungsphase für die wasserrechtliche Einreichung.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden