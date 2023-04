St. Peter: Investition in Bushaltestellen

Im Frühjahr 2022 wurden Befahrungen der Haltestellen der Kraftfahrlinien 609, 624, 625, 626, 632 und 633 aufgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass viele Bushaltestellen saniert, adaptiert oder überhaupt neu gebaut werden müssen. Insgesamt geht es um 20 bestehende Stationen und einige neue. „Wir möchten das Haltestellenangebot in der Gemeinde auch gleich noch verbessern. So wird es künftig etwa im Markt an jeder Ortseinfahrt eine Haltestelle geben“, berichtet der Mobilitätsbeauftragte Ortsvorsteher Hermann Stockinger. Entlang der B122 wird im Bereich Möbel Polt eine neue Einstiegsstelle geschaffen und eine weitere bei der Einrichtung „Rettet das Kind“ in der Ertler Straße. Saniert wird auch der Haltebereich bei der Mittelschule Ramingtal und viele mehr.

Bis zum Sommer werden die Arbeiten seitens der Straßenmeisterei durchgeführt. Die anfallenden Materialkosten, die bei rund 60.000 Euro liegen, werden von der Marktgemeinde Au getragen.

