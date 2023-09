Hoher Besuch auf der Großbaustelle

Mit viel Prominenz aus Politik, Feuerwehr und Rotem Kreuz fand Mitte Oktober des Vorjahres der Spatenstich für das gemeinsame Sicherheitszentrum für Feuerwehr und Rotes Kreuz statt. Die Bauarbeiten schreiten seither zügig voran. „Wir sind mehr als im Zeitplan“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr. Die Eröffnung ist für Herbst 2024 geplant.

Der Baufortschritt des Sicherheitszentrums liegt voll im Zeitplan. Die Eröffnung ist für Herbst 2024 geplant. Foto: Stadtgemeinde Haag/Stollnberger

Am vergangenen Mittwoch hatte sich nun mit Innenminister Gerhard Karner hoher Besuch bei der Großbaustelle angesagt. Bürgermeister Lukas Michlmayr sowie Vertreter der beiden Blaulichtorganisationen führten den Minister 45 Minuten lang durch den imposanten Rohbau. Die Synergien zwischen Feuerwehr und Rotem Kreuz wurden bei der Führung besonders in den Vordergrund gestellt. „25 Prozent der Fläche werden ja gemeinsam genutzt. Das ist auch aus Kostengründen sinnvoll“, betont Michlmayr. Interessant war für den Innenminister auch der Krisenstabsraum, in dem sich im Krisenfall Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei und der Bürgermeister treffen.

45 Minuten lang führten Vertreter von Gemeinde, Feuerwehr und Rotem Kreuz den Innenminister durch den Rohbau. Foto: Stadtgemeinde Haag

Altes Feuerwehrhaus noch bis Ende September auf „willhaben“

Während der Neubau voranschreitet, nähert man sich auch einer Entscheidung, was mit dem alten Feuerwehrhaus passieren wird. Bis Ende September steht das Gebäude noch auf der Internetplattform „willhaben“ zum Verkauf. „Wir haben bereits mehrere Angebote. Auch verbindliche sind dabei“, informiert der Stadtchef. Man werde sich noch das Nutzungskonzept der Anbieter genauer ansehen und in der Gemeinderatssitzung im Oktober entscheiden, wer den Zuschlag bekommt. Die Einnahmen des Verkaufs fließen wieder in das Projekt.