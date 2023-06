Neue Aktionen beim Ferienpass in St. Pantaleon-Erla

Auf dem Programm stehen traditionelle Aktionen wie ein Tag bei der Feuerwehr, eine Alpaka-Wanderung, Pizza backen, ein Tag bei der Musik und Minigolf beim ASKÖ Enns. Als neue Veranstaltung gibt es die Urgeschichte Keltendorf Mitterkirchen mit Töpfern, „Ich bin Naturdetektiv“, ein Parlamentsbesuch in Wien und „Ich werde Lokführer am Simulator“. Ein besonderes Highlight ist der Besuch des Trampolinparks Jump Dome in Linz. Anmelden kann man sich am Montag, 26. Juni, von 17 bis 19 Uhr im großen Sitzungssaal der Gemeinde St. Pantaleon-Erla. Als Abschluss des Ferienpasses findet am Samstag, 26. August, ab 16 Uhr das traditionelle Familienfest am Fußballplatz in Stein statt. Die Besucher erwartet jede Menge Spiel und Spaß für die ganze Familie.