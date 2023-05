Theater im Hof Enns spielt eigene Fassung von „Diener 2er Herren“

Ein Sommertheaterabend, der alle Zutaten hat, die man sich nur wünschen kann: eine Geschichte am lustvollen Grat zwischen Humor und Gefahr, eine Titelfigur zum Verlieben und ein Schauspielensemble, das die Familienbande zu flechten versteht. Gespielt wird open air im idyllischen Innenhof des ehemaligen Florianer Freihauses. Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen wollen, findet die Aufführung in der urigen Ausweichspielstätte direkt am Spielort statt.

Neue Schauspieler im Team

Neben dem bewährten Team rund um Intendant und Regisseur Christian Himmelbauer, Autorin Iris Harter, Bühnenbildnerin Isabella Reder und Kostümbildnerin Natascha Wöss sind in diesem Jahr wieder Sarah Zelt, Christiane Burghofer, Markus Schramm und Martin Beck auf der Bühne in der Mauthausner Straße 9 zu sehen. Neu im Team sind Thomas Kolle, Kevin Bianco und Laura Enzenhofer. Premiere ist am 14. Juli, im Anschluss wird bis 9. August gespielt. Karten und alle Informationen erhält man unter der Nummer 0699/14470001 oder auf www.theater-im-hof.at.

