Sonnenschirme für den Kindergarten Haidershofen

Der neue Kindergarten Haidershofen ist mittlerweile ein gesamtes Kindergartenjahr in Betrieb. Die Bäume im Kindergarten sind leider nicht schneller gewachsen und daher bieten sie noch nicht sehr viel Schatten. Leiterin Ursula Rockenschaub hat sich auf die Suche nach einer kreativen Lösung gemacht und ist bei der Raiffeisenkasse Haidershofen fündig geworden. Direktor Ernst Mayr hat schnell reagiert und eine Lösungsmöglichkeit angeboten. Die Raika Haidershofen spendete dem Kindergarten, noch im Frühjahr, mobil einsetzbare Sonnenschirme für den gesamten Außenbereich. Die Lösung hat sich über den Sommer bewährt. „Danke an die Raika Haidershofen für die spontane Unterstützung. Ohne die Sonnenschirme wäre eine Nutzung des Außenbereichs nur eingeschränkt möglich gewesen. Wir arbeiten für das nächste Jahr bereits an einer nachhaltigen Lösung aber für die Überbrückung war die Idee von Leiterin Ursula Rockenschaub Goldes wert“, freut sich Bürgermeister Michael Strasser über das Engagement und bedankt sich bei der Raika Haidershofen für das spontane Sponsoring.