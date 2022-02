17.000 Paneele auf den Werksdächern in Steyr

„Der Standort Steyr hat eine lange Geschichte. Heute wollen wir dieser langen, erfolgreichen Geschichte das nächste Kapitel am Weg in die Zukunft hinzufügen“, betonten Steyr Automotive-Geschäftsführer Florian Mayrhofer und Energie Burgenland CEO Stephan Sharma am vergangenen Mittwoch bei der Präsentation der gemeinsamen Kooperation, bei der auch der Eigentümer von Steyr Automotive, Siegfried Wolf, anwesend war.

„Wir wollen ein GreenTech-Werk der Zukunft bauen und damit zu einem Vorzeigeunternehmen in der Region, in Österreich und Europa werden“, erklärte Mayrhofer. Die Umsetzung der PV-Anlage könne sehr rasch erfolgen und sie stärke die Wettbewerbsfähigkeit, weil man sich unabhängig von internationalen Strompreisentwicklungen mache. Mit der Energie Burgenland habe man einen innovativen Partner auf diesem Weg gefunden, denn das Unternehmen ist der größte Anbieter für Wind- und Photovoltaikenergie in Österreich. Auch die langjährige Erfahrung des CEOs, Stephan Sharma, im erneuerbaren Bereich in der Zusammenarbeit mit Industrieunternehmen, sei ein Garant für die Qualität der Kooperation.

„Als wir begonnen haben, über das Projekt zu reden, gab es eine große Vision: ein grünes, energieautarkes Werk zu schaffen. Um damit einerseits die Umwelt zu schützen, indem wir die CO₂-Emissionen massiv senken und andererseits einen Wettbewerbsvorteil durch planbare, niedrige Energiekosten zu schaffen“, schilderte Stephan Sharma.

Anlage produziert Viertel des Stromverbrauchs

Im Zentrum dieser Partnerschaft steht die größte Dach-Photovoltaikanlage Österreichs. Mit insgesamt 17.000 installierten Paneelen auf den Werksdächern von Steyr Automotive wird eine Leistung von rund 7.700 kWp produziert. Das bedeutet, dass rund 25 Prozent vom Stromverbrauch des Werkes abgedeckt werden. Das entspricht dem Verbrauch von 2.300 Haushalten und einer Einsparung von rund 2.880 Tonnen CO₂ jedes Jahr. „Gemeinsam investieren wir in diesen Standort mehrere Millionen Euro. Für eine Photovoltaikanlage, die jahrzehntelang grünen Strom für dieses Werk liefern wird“, stellte Sharma klar.

Auch die Mitarbeiter des ehemaligen MAN-Werks werden in das Projekt eingebunden: Sie haben die Möglichkeit mit einer eigenen PV-Anlage zum All-inclusive-Preis privat Stromkosten dauerhaft zu reduzieren.

