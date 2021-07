Der Gemeinderat hat vor der Sommerpause noch einige wichtige Beschlüsse gefasst. Allen voran natürlich, in Zusammenarbeit mit der Landesgesellschaft nöGIG, den Glasfaserausbau in der Gemeinde zu forcieren (die NÖN berichtete).

Aber auch andere Infrastrukturprojekte standen auf der Tagesordnung. So hat der Gemeinderat die Straßenbauprojekte für die Jahre 2021 bis 2023 mit einem Volumen von rund 1,2 Millionen Euro an die Firma Porr vergeben.

„Damit wollen wir uns die derzeit noch günstigeren Konditionen langfristig sichern und wir brauchen nicht jedes Jahr aufs Neue zu verhandeln“ Bürgermeister Josef Unterberger

Heuer steht auf jeden Fall noch die Zufahrt zu der Brunnenanlage der Gemeinde in Hinterberg am Bauprogramm. Sie soll ebenso asphaltiert werden, wie die Gemeindestraße in der Südhangsiedlung.

Beschlossen hat der Gemeinderat auch eine Investition in der Schule. Die Musikschule hat bereits WLAN, nun soll aber das ganze Gebäude damit ausgestattet werden. Das ist auch deshalb wichtig, weil ja ab Herbst die Schüler der ersten und zweiten Mittelschulklassen vom Unterrichtsministerium mit Tablets oder Laptops ausgestattet werden, die im Unterricht zum Einsatz kommen sollen. Durch die Glasfaseroffensive der nöGIG ist garantiert, dass die Schule auch bald schnelles Internet direkt im Haus hat.

Sonnenenergie schafft im Notfall Grundversorgung für mehrere Tage

Da die Gemeinden vom Land die Vorgabe bekommen haben, möglichst „energieautark“ zu werden, will Wolfsbach rasch gemeindeeigene Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen ausrüsten. „Derzeit gibt es eine sehr gute 40-prozentige Fördermöglichkeit für PV-Anlagen mit Batteriespeicher. Wir haben die Subvention für das Gemeindezentrum und die beiden Feuerwehrhäuser beantragt und auch bewilligt bekommen“, berichtet der Bürgermeister. Mit der Sonnenenergie kann die Grundversorgung der drei Gebäude im Notfall für einige Tage gesichert werden.

Der Gemeinderat hat der Ausschreibung für die drei Photovoltaik-Anlagen zugestimmt. Sie sollen, wenn möglich, noch heuer errichtet werden. Zusätzlich wird für die Wasserver- bzw. Abwasserentsorgung noch ein Traktor-Notstromaggregat angeschafft.