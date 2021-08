Mostbirnen, Kulturlandschaft und markante Streuobstwiesen prägen das Erscheinungsbild der Moststraße. Um das Bewusstsein weiterhin zu fördern, veranstaltet die Moststraße heuer Sortenbestimmungstage, bei denen Privatpersonen die Möglichkeit haben, ihre Äpfel und Birnen pomologisch bestimmen zu lassen.

Die Obstannahmestellen sind dabei im gesamten Mostviertel verteilt und unter anderem in Haag und St. Valentin zu finden. „Wir hoffen, in St. Valentin und Umgebung auf neue Entdeckungen zu stoßen“, freut sich etwa Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr über das gemeinsame Moststraße-Projekt.

Bestimmungstage am 1. September und im Oktober

Experten gehen allein in der Region der Moststraße von mehreren hundert Sorten aus. Von dieser Vielzahl sind mittlerweile 250 Mostbirnen- und Mostäpfel sorten pomologisch beschrieben, doch nur etwa 15 Mostbirnensorten finden in der gegenwärtigen Obstwirtschaft eine nennenswerte Verwendung.

Im Zuge der Sortenbestimmungstage sollen möglichst viele Mostbirnen und Wirtschaftsäpfel pomologisch bestimmt und beschrieben werden. Um ein möglichst breites Spektrum an frühen und späteren Sorten abzudecken, werden zwei Bestimmungstage angeboten.

Der erste Bestimmungstag ist auf frühreife Sorten spezialisiert und wird am 1. September abgehalten. Der zweite Bestimmungstag ist der 22. Oktober. Die Ergebnisse der pomologischen Bestimmungen erfolgen in den darauffolgenden Tagen in schriftlicher Form. „Dieses Projekt ist natürlich sehr spannend, wir hoffen auf neuentdeckte, gefährdete oder bereits als verschollen geltende Sorten.“, blickt Pomologin Gerlinde Handlechner gespannt den Bestimmungstagen entgegen.

Fünf bis zehn reife und unversehrte Früchte pro Sorte können am Dienstag, 31. August, und am Donnerstag, 21. Oktober, jeweils von 9 bis 14 Uhr zu den Sammelstellen in den Stadtmarketing-Büros in Haag und St. Valentin gebracht werden.