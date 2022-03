Ukraine-Krieg: Hilfsbereitschaft in Haag ist groß

Vollbild

FB

Lukasz Skornog, Marco Mayrhofer, Sabine Mayrhofer und Sarah Hornaus (von links) von der Firma LZM freuten sich über die vielen Sachspenden für die Betroffenen des Ukraine-Kriegs. Große Hilfsbereitschaft der HLW Haag für die Menschen in der Ukraine (von links): Schulleiter Reinhold Meyer, Johannes Engelbrecht (4BH), Susanne Aigner (4BH), Astrid Kornmüller, Lara Schneckenreither (4BH) und Lukas Hinteramskogler (4BH). Beim Spar-Markt Ringseis in Haag und Aschbach können Kunden Artikel kaufen und direkt in Spendenkartons geben.

1 /3