Schüler der HLW Haag erhielten den Lions Jugendpreis 2023

Jung, engagiert und sozial zeigten sich die Schüler der zweiten Jahrgänge der frischgebackenen Fachrichtung Kommunikations- und Mediendesign sowie der klassischen Ausbildung an der HLW Haag. Anlass war der Projekt- und Cateringmanagementunterricht, in dem die jungen Menschen ihr soziales Engagement unter Beweis stellten und gemeinsam ein Charityprojekt realisierten. Die Idee dahinter war, Projekte für Frauenhäuser und dort wohnende Kinder zu unterstützen. Eines dieser Projekte leitete die Autorin Karina Pfolz. Sie hat ein Buch mit dem Titel „Neues Leben für Lyon und Lyona“ geschrieben, ein bereits in verschiedenen Sprachen existierendes Kinderbuch. Darin gibt sie eine Anleitung für Kinder und Jugendliche, die Gewalt erlebt haben, wie diese ihre Traumata besser verarbeiten und damit positiv in die Zukunft blicken können.

Florian Pelich (2BK) (2. von rechts) und Maximilian Aichinger (2BK) (3. von rechts) übergaben den Erlös an Marlene Schagerl, Mitarbeiterin des Frauenhauses Amstetten (4. von rechts) gemeinsam mit den Projektinitiatorinnen Fachvorständin Elisabeth Sochor (rechts), Anita Hochpöchler (2. von links) und Petra Lechner (3. von links) sowie Direktor Reinhold Meyer (links). Foto: HLW Haag

Geldspende an Frauenhaus Amstetten

Initiiert wurde das Projekt von Fachvorständin Elisabeth Sochor: „Wir haben das Projekt gedrittelt und damit jeder Klasse der zweiten Jahrgänge die Möglichkeit gegeben, ihre Fähigkeiten zu zeigen und innovative und vielfältige Ideen zu entwickeln.“ So organisierten die Schüler der 2BK einen Imbissverkauf, dessen Erlös an das Frauenhaus Amstetten ging. An Marlene Schagerl, Mitarbeiterin des Frauenhauses Amstetten, wurden 450 Euro überreicht. „Ich nehme an diesem Projekt teil, weil es mir wichtig ist, Gutes zu tun“, unterstrich Florian Pelich, Schüler der HLW Haag. Er war einer der Projektleiter und koordinierte den Ablauf des Klassenprojekts.

Schüler schrieben Buch

Die Schüler der 2AH tauchten in einem Workshop in das Buchprojekt ein und knüpften an bereits bestehende Geschichten aus „Lyon und Lyona“ an, um neue zu entwerfen. Geschichten, die denjenigen, die sie lesen, Hoffnung geben sollen. „Der Workshop hat mir gezeigt, dass man eigene Erfahrungen verarbeiten kann, indem man in eine andere Figur hineinschlüpft“, so das Feedback der Klasse zum Workshop. Das neu entstandene Buch wird dann mithilfe eines dritten Projekts mit den Schülern der zukünftigen 3CK im Rahmen eines Literatur Cafés präsentiert.

Lions Club begleitete das Projekt

Die Schüler wurden auf ihrem Weg von der Projektidee bis zur Umsetzung vom Lions Club begleitet. Ulrike Alena, Districtbeauftragte des Lions Club Mostviertel, überreichte den Schülern ein Preisgeld von 600 Euro und freute sich über den sozialen Einsatz der jungen Menschen: „Es ist erfreulich zu sehen, wie junge Menschen sich für die Gemeinschaft einsetzen und von diesem sozialen Engagement profitieren. Sie sind auch gleichzeitig inspirierende Vorbilder für andere. Umso mehr freut es uns, dieses Projekt zu unterstützen.“ Reinhold Meyer, Direktor der HLW Haag, ergänzte: „Das Charityprojekt ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie junge Menschen ihre Talente und Ideen nutzen können, um anderen zu helfen. Es fördert nicht nur das soziale Engagement, sondern auch wichtige Fähigkeiten wie Teamwork, Organisation und Kommunikation.“