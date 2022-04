Rauferei am Bahnhof St. Valentin: Jugendlicher vor Gericht

Werbung

Zwei Jugendliche aus dem Bezirk feierten am 11. September 2021 mit reichlich Alkohol bis in die frühen Morgenstunden. Am Bahnhof St. Valentin gerieten die beiden torkelnden Freunde in Streit um eine Kappe. Der 17-jährige Installateuer-Lehrling geriet in Rage und versuchte mehrmals, seinem Trinkerkumpanen ins Gesicht zu schlagen. Kurzzeitig kniete er auch auf dessen Hals, wie die Videoaufnahmen der Überwachungskameras zeigen. Der Angeklagte bekennt sich vor dem Richter schuldig: „Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist, wir sind einfach aneinandergeraten. Da wir uns schon ewig kennen, habe ich mich auch sofort entschuldigt.“

Das Opfer, das hundert Euro Schmerzensgeld fordert, schildert den Vorfall jedoch etwas dramatischer: „Er sagte, ich solle verschwinden, dann ging er grundlos auf mich los und begann auf mich einzuschlagen. Danach drohte er mir, dass er mir eine Gehirnerschütterung und Schlimmeres antun werde“. Von der Drohung wollen aber sowohl der Angeklagte als auch eine Zeugin, die versuchte die beiden zu trennen, nichts gehört haben.

„Wie kam es zu einem solchen Gewaltausbruch?“, will der Richter vom unbescholtenen Lehrling wissen. „Ich war stark betrunken und wusste nicht mehr, was ich tue. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, das hat mich sehr mitgenommen“, erklärt der 17-Jährige.

Der Richter lässt den Jugendlichen mit einer Diversion davonkommen, da es seine erste Berührung mit dem Gericht ist und er Verantwortung für seinen Wutausbruch übernahm. Er muss jedoch 80 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten.

„Das ist eine einmalige Chance. Sie müssen diese Aggressionen unter Kontrolle bringen, nächstes Mal wird es kein so mildes Urteil mehr gegeben“, mahnt der Richter anschließend den Angeklagten.

