Neuer Nahversorger in Haidershofen

Zu klein und nicht mehr wirklich zeitgemäß ist der Nahversorger in Dorf an der Enns. Deshalb plante die Gemeinde schon vor Jahren, das Geschäft zu erweitern. Diese Pläne scheiterten aber letztendlich an der fehlenden dreiseitigen Verbauung. „Wir haben zwar die Flächenwidmung bekommen, durften aber nicht erweitern“, erklärt Bürgermeister Manfred Schimpl. Deshalb entschied man sich, rund 400 Meter vom bestehenden Spar-Markt entfernt neu zu bauen.

Nach vielen Verhandlungen mit dem Land und einem langwierigen Prozess stellte der Gemeinderat in der Sitzung am vergangenen Dienstag nun die Weichen für einen neuen Nahversorger. Die Aufträge für die Neuerrichtung, mit der Anfang September begonnen wird, wurden einstimmig vergeben. Insgesamt investiert man rund 1,5 Millionen Euro in dieses Projekt, das von der Firma Mayr-Bau aus Steyr umgesetzt wird. Das Geschäft, das am Grund beim Recycling-Platzl entstehen wird und doppelt so groß sein wird wie der bestehende Markt, soll im Frühjahr nächsten Jahres bereits eröffnet werden. Betreiben wird ihn Livio Mrach, der auch schon Pächter des bestehenden Geschäftes ist. „Wir haben mit ihm vereinbart, dass er auch das neue Geschäft weiter betreibt“, betont Schimpl. Das Gebäude, in dem sich aktuell der Nahversorger befindet, ist in Privatbesitz und bleibt nach Auflassung des Spar-Marktes erhalten.

Dass ihm die Nahversorgung am Herzen liegt, unterstrich der Gemeinderat auch mit einem weiteren Beschluss. Aufgrund der aktuellen Hitzeperiode unterstützt die Gemeinde den Nah&Frisch-Markt in Vestenthal mit rund 20.000 Euro für den Ankauf einer neuen Klimaanlage.

