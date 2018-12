Der mobile Sozialmarkt für einkommensschwache Mitmenschen in umliegenden Gemeinden – das soogut Mostviertel Mobil – wurde nun mit Samstag, 15. Dezember, eingestellt.

Grund dafür ist die Streichung von Fördergeldern des AMS ab Jänner 2019. „Um die finanzielle Lücke zu schließen, muss SAM NÖ als Träger der soogut-Sozialmärkte das Versorgungsangebot einschränken“, erklärt Monika Thurner, Pressesprecherin von SAM NÖ.

Betroffen sind davon nun unter anderem die mobilen Haltestellen in Haag, St. Valentin, Seitenstetten, Mauer, Aschbach-Markt, Hausmening und Ardagger und demnach insgesamt 2.013 Personen im Mostviertel, die über die 894 ausgestellten Pässe Zugang zum soogut-Mobil hatten. Auch die Beschäftigungsprojekte, durch die Langzeitarbeitslose für einen Wiedereinstieg ins Berufsleben geschult wurden, werden per 31. März 2019 enden. Der soogut Markt in Amstetten und die fixen Verkaufsstellen in Waidhofen/Ybbs sowie in St. Valentin bleiben nach wie vor bestehen.

Der zweite langjährige Fördergeber, das Land NÖ, wird das Projekt weiterhin unterstützen. „Mit den Gemeinden wurde zwar Austausch gehalten, jedoch konnte hier keine regionsübergreifende Lösung gefunden werden. Deshalb werden wir künftig verstärkt in Form von Spendenakquise nach außen treten, um den Fortbestand der Standorte garantieren zu können“, so Thurner.