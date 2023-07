McDonald's siedelt sich in St. Valentin an

Im Dezember eröffnet in der Handelsstraße direkt neben der Jet-Tankstelle ein neues McDonald's- Restaurant. Der offizielle Baubeginn erfolgte am Freitag mit einem symbolischen Spatenstich durch Franchisenehmer Wolfgang Heindl gemeinsam mit Vertretern der Stadtgemeinde sowie wichtigen Projektpartnern. „Wir investieren ganz bewusst in den Standort St. Valentin und bauen ein modernes Restaurant mit freundlicher Atmosphäre und viel Platz für alle Generationen. Als Gastgeber, aber auch als Arbeitgeber, möchte ich gemeinsam mit meinem Team die Zukunft im Bezirk Amstetten aktiv und verantwortungsvoll mitgestalten“, erklärte Heindl, der auch das McDonald’s-Restaurant in Loosdorf betreibt.

So wird das McDonald's-Restaurant in St. Valentin aussehen. Foto: McDonald's Österreich

Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr betonte die gute Gesprächsbasis und Zusammenarbeit mit den Projektverantwortlichen: „McDonald’s war von Anfang an bereit, Umweltschutz, Ressourcenschonung und Müllvermeidung im Sinne der Stadtgemeinde St. Valentin mitzudenken und umzusetzen. McDonald’s ist ein Vorzeigebetrieb, der zu St. Valentin als plastikfreie Gemeinde passt und auch langfristig für Wertschöpfung in der Region sorgt“, sagte die Bürgermeisterin.

Das neue Restaurant, in das sechs Millionen Euro investiert werden, wird 103 Sitzplätze im Innenbereich und 78 weitere Plätze auf der weitläufigen Sonnenterrasse aufweisen und den Besuchern ein McCafé und einen Doppel-McDrive bieten. Auch die jüngsten Gäste wurden bei der Planung berücksichtigt, denn eine Kinderecke im Indoor-Bereich sowie ein großzügiges Outdoor-Playland sollen viel Platz für Spiel und Spaß für die ganze Familie bieten.

Leuchtturmprojekt in Sachen Nachhaltigkeit

Eine Vorreiterrolle wird das St. Valentiner Restaurant in Sachen Nachhaltigkeit einnehmen. Als Teil eines Pilotprogramms wird das neue Restaurant mit einer Wasseraufbereitungsanlage ausgestattet, die gesammeltes Brauch- und Regenwasser – beispielsweise vom Restaurantdach – wieder in den Restauranttoiletten sowie im Außenbereich zum Einsatz bringt. „Ziel ist es, den Wasserverbrauch um 50 Prozent zu reduzieren und damit wertvollesTrinkwasser einzusparen“, erklärte Operations-Direktorin Anabela Delic.

Darüber hinaus wird der Standort in St. Valentin die neuesten Umwelt- und Gebäudestandards für McDonald’s-Restaurants erfüllen und mit einer Photovoltaik-Anlage, einer Luftwärmepumpe, einem Bioshredder, einer automatischen Altölabpumpanlage mit Erdtank sowie einer E-Tankstelle mit zwei Ladepunkten ausgestattet sein.

Mitarbeiter werden noch gesucht

Damit das Restaurant im Dezember den Betrieb aufnehmen kann, ist Franchisenehmer Wolfgang Heindl ab sofort auf Mitarbeitersuche. Karin Gugerel wird das Restaurant leiten, gesucht werden aber noch ein Stellvertreter/eine Stellvertreterin und ein Schichtführer/eine Schichtführerin. Ab Herbst sind dann weitere Mitarbeiter für die Bereiche Küche, Service und das Café gefragt. Insgesamt entstehen 50 neue Jobs für die Region.