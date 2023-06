WETgruppe baut Wohnanlage für Senioren ab 60 Jahren in Vestenthal

„Lange Zeit gab es die Forderung seitens der Bevölkerung betreffend Wohnungen für Seniorinnen und Senioren. Jetzt ist es so weit. Es freut mich sehr, dass wir die WET dazu gewonnen haben, dieses Projekt in Vestenthal umzusetzen“, sagte Bürgermeister Michael Strasser (ÖVP). Der Standort in Vestenthal sei ideal, da das Wirtshaus Braml, der Nahversorger Nah&Frisch, die Raika-Filiale Vestenthal, das Gemeindeamt und das Kaffeehaus Gegenhuber fußläufig erreichbar sind. An der B 42 zwischen Stadt Haag und Steyr gelegen, sind auch die Busverbindungen sehr gut. Die Wohnungen sind entweder mit Balkon, Loggia, Eigengarten oder (Dach-)Terrasse ausgestattet und werden in Miete vergeben. Die Wohnnutzfläche beträgt rund 45 bis 54 Quadratmeter. Die Wohnhausanlage wird von der Firma Metzinger GmbH aus Purgstall nach modernen ökologischen Standards in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung errichtet.

Auf der Baustelle ist schon etwas von der zukünftigen Wohnanlage zu sehen. Foto: Thomas Lettner

Keine permanente Anwesenheit von Pflegekräften

Träger der Wohnhausanlage ist die Caritas. Die Koordination und Betreuung übernimmt die Sozialstation St. Valentin. „Einmal pro Monat wird eine diplomierte Pflegefachkraft die Bewohner besuchen. Der Fokus liegt darauf, die Selbstständigkeit zu fördern, wobei wir die Bewohner beraten und unterstützen“, erklärte Fachbereichsleiterin Petra Brandhuber von der Caritas Diözese St. Pölten. Einmal im Monat gibt es auch einen Betreuungsnachmittag, bei dem Vorträge gehalten werden und der Austausch gefördert wird. Einmal pro Woche kommt eine Hauskrankenpflege, die den Bewohnern in Alltagssituationen – zum Beispiel bei Förderungsansuchen, Terminkoordinationen oder dem Kontakt mit den Angehörigen – behilflich ist. „Wir decken alles ab, was auch in Pflegeheimen angeboten wird. Es ist aber im Begleiteten Wohnen keine permanente Anwesenheit möglich“, erklärt Markus Lurger, Caritas-Regionalleiter für Betreuen und Pflegen.

Die Diözese St. Pölten stellte das Grundstück hinter der Pfarrkirche zur Verfügung. Foto: Thomas Lettner

Bereits acht Bewerber

„Vor über 30 Jahren hat das Land Niederösterreich die Förderschiene „Junges Wohnen“ und „Betreubares Wohnen“ eingeführt, und das hat sich bewährt. Menschen können im Alter zusammenleben, sich mit Gleichaltrigen treffen und ein neues Zuhause finden“, sagte Christian Rädler, Geschäftsführer der WETgruppe. Schon im Jahr 2017 hatte Altbürgermeister Manfred Schimpl den ersten Kontakt mit der WET bezüglich eines Gebäudes für Begleitetes Wohnen (früher: Betreutes Wohnen) hergestellt. Dann kam Corona dazwischen. Später wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen. Es kam zu intensiven Gesprächen mit der Diözese St. Pölten, die das Grundstück zur Verfügung stellte, das früher der Familie Braml gehörte. „Von der Lage her werden sich sicher auch Haager und Behamberger bewerben“, meinte Schimpl. Acht Interessenten haben sich bereits bei der Gemeinde Haidershofen beworben, obwohl noch keine Werbung gemacht wurde. „Weitere Interessenten können sich jederzeit bei der Gemeinde melden und sich vormerken lassen. Nicht ideal ist, dass die Miete aufgrund der fehlenden finalen Bestätigung der Fördermittel noch nicht bekannt gegeben werden kann. Gemeinsam mit der WET werden wir die Interessentinnen und Interessenten sofort verständigen, wenn wir dazu Informationen haben“, erklärte Strasser.