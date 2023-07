Gastronomie ist während des Theatersommers Haag gesichert

Aufgrund der aktuellen Situation am Haager Hauptplatz fehlt dort ein Stück Gastronomie, was vor allem bei den Veranstaltungen des Theatersommers ganz besonders wichtig ist. Um die gemütliche Atmosphäre und das gastronomische Angebot an den Vorstellungsabenden aber weiterhin aufrecht zu erhalten, wurden Lösungen gesucht und schließlich gefunden: Die Patzalt Gastronomiebetriebe GmbH übernimmt an den Theatersommer-Abenden den beliebten, zu einer Bar umgebauten Container der Firma ETM und wird die Besucher am Hautplatz bewirten. Zu finden ist der Bar-Container zwischen der großen Platane und der Apotheke im ehemaligen Gastgarten.

Köstlichkeiten für die Theater-Gäste

Firmenchef Peter Patzalt und sein Team werden mit verschiedenen Kleinigkeiten wie Wraps, Schnitzelsemmerl oder Lachs-Brötchen, aber auch Desserts und verschiedenen Getränken die Gäste vor und nach den Vorstellungen sowie in der Pause am Haager Hauptplatz verköstigen. „Wir freuen uns ganz besonders, dass wir mit der Firma Patzalt einen erfahrenen und bestens geführten Gastro-Betrieb als Partner für den Theatersommer gewinnen konnten“, freut sich HaagKultur-Geschäftsführer Gerhard Stubauer. Das Gastrounternehmen Patzalt ist bereits seit Jahren in Haag bestens verankert und verantwortet seit vielen Jahren die Restaurants im Tierpark. Zudem ist das Unternehmen beim Musicalsommer Amstetten ebenfalls für die Gastro zuständig und bringt somit große Erfahrung bei der Verköstigung von Kultur-Gästen mit.