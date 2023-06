Start der Caritas Haussammlung in St. Valentin

Diakon Friedrich Eglseer segnete dabei die Segensbänder für die Haushalte und wünschte den Sammlern viele offene Türen und Herzen. Im Anschluss gab Ilse Kappelmüller von der PfarrCaritas einen Überblick über die Verwendung der Spendenmittel. Sie würdigte die wertvolle Arbeit der Caritas-Haussammlung als Zeichen der Solidarität mit Menschen in Niederösterreich. Die Anfragen in den Sozialberatungsstellen der Caritas steigen zunehmend. Immer stärker nachgefragt wird auch das hilfreiche Angebot der Kompetenzstelle Demenz und die Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase durch den Mobilen Hospizdienst.

Schlüsselanhänger für die Haussammler

Als Dankeschön bekam jede und jeder Haussammler einen kleinen Schlüsselanhänger mit einer handgestrickten kleinen Socke. Die Haussammler im Pfarrverband Enns-Donau-Winkel machen sich nun sprichwörtlich „auf die Socken“, um Menschen in Notsituationen helfen zu können. Ein Teil der Spenden bleibt direkt in den Pfarren, um unmittelbar und unbürokratisch vor Ort zu helfen.