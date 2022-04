Ennsdorf: 600 Euro für die Flüchtlinge gesammelt

Werbung

Der Kulturverein „K+“ hat das Kabarett der Kernölamazonen vom 13. März der Hilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine gewidmet. „Wir haben uns vorgenommen, den Reingewinn unseres Schankbetriebs beim Kabarett im Gewäxhaus zu hundert Prozent zu spenden. Leicht aufgerundet sind so immerhin 600 Euro zusammengekommen“, freut sich Vereinsobmann Markus Halla.

Geplant war, das Geld an eine Hilfsorganisation zu spenden. Schlussendlich hat sich der Verein aber dazu entschlossen, das Geld in Ennsdorf zu belassen. „In den letzten Wochen sind Geflüchtete auch in Ennsdorf angekommen. Damit wir hier bei uns schnell und unbürokratisch helfen können, haben wir das Geld zur Verteilung an den Sozialfond der Gemeinde Ennsdorf übergeben“, erklärt der geschäftsführende Gemeinderat und Vereinsobmannstellvertreter Martin Huber.

