Schicksal schlug gleich mehrmals zu bei Familie aus Haidershofen

Die Familie Gansberger aus Haidershofen macht aktuell eine schwere Zeit durch. Thomas (45) und Romana Gansberger (44) sowie ihre drei gemeinsamen Kinder (17, 12 und 11 Jahre alt) mussten in der Vergangenheit einige Schicksalsschläge einstecken. Die nächste Zeit wird für die Familie eine Herausforderung.

Alles begann, als Thomas bei seinen zwei jüngeren Kindern den Karenzaufenthalt in Anspruch nahm, um seine Frau zu unterstützen. Das wiederum stieß bei seinem Arbeitgeber auf nicht sehr viel Zuspruch und eine Kündigung war die Folge. Thomas absolvierte anschließend eine Ausbildung zum Hufschmied, was aufgrund des heimischen Pferdehofes eine gute Alternative darstellte.

Vor ungefähr einem Jahr dann der Unfall. Thomas fuhr nach der Arbeit mit seinem Kleintransporter, den er täglich benötigte, nach Hause und fiel kurz in einen Sekundenschlaf. Das Unglück ließ sich jedoch nicht mehr abwenden, das Fahrzeug gelangte blitzschnell auf das Bankett und kam in einer Böschung zum Stillstand. Thomas hatte Glück im Unglück und blieb von schwereren Verletzungen verschont, der Bus jedoch war ein Totalschaden. Das Geld reichte aus, um sich einen neuen Transporter anzuschaffen. Zudem war jedoch das Wohnhaus der Familie Gansberger sanierungsbedürftig. Die gesamte Verwandtschaft half bei etwaigen Baustellen stets zusammen, Kredite von der Bank mussten für die Sanierung trotzdem aufgenommen werden.

Großer Zusammenhalt reicht nicht aus

Bei der Erneuerung der Fassade ereignete sich schließlich der nächste Unfall. Thomas stieg mit Dachziegeln in der Hand eine Leiter hoch, verlor auf rund fünf Metern Höhe das Gleichgewicht und stürzte samt der Ziegel zu Boden. Wieder Glück im Unglück: viele Prellungen, das rechte Handgelenk ein Trümmerbruch, aber er hat den Sturz überlebt. Aufgrund von vielen darauffolgenden Operationen und Krankenhausaufenthalten wurde ihm eröffnet, dass er seinen Beruf als Hufschmied mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr ausüben könne, was der Familie Sorgen bereitet, denn Ausfallversicherung gibt es keine.

Am 17. November erreichte die Familie Gansberger dann eine weitere Schocknachricht. Thomas hatte einen Schlaganfall. Auch hier wurde ihm noch am selben Tag ein Blutgerinnsel aus dem Zentralhirn entfernt und er hat überlebt. Allerdings kann er sich nur schwer bis gar nicht verständigen. Seine Extremitäten kann Thomas bewegen, das Sprechen und Schreiben fällt ihm jedoch auch nach ein paar Wochen noch schwer. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, kam die nächste Diagnose: ein Loch im Herzen. Mit blutverdünnenden Medikamenten wartet man nun auf die Operation im Februar.

Nun steht die Familie Gansberger vor etlichen Kreditrückzahlungen und neuen Herausforderungen. „Wir sind wirklich eine Familie mit großem Zusammenhalt, aber bei finanziellen Angelegenheiten können auch wir leider nicht so mithelfen, wie wir gerne möchten“, erklärt Anita Mayer, die Schwester von Romana Gansberger. Gemeinsam mit der Familie hofft sie auf ein Weihnachtswunder – möglicherweise auch in Form von Spenden. Wer die Familie in dieser schwierigen Zeit unterstützen möchte, kann dies über ein Spendenkonto tun.

