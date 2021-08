Zehn Jahre wohnte Philipp Farmer in seinem Arbeitsort Steyr. Mit Frau Christina und Töchterchen Mia wollte sich der heute 33-Jährige aber den Traum vom Eigenheim erfüllen und kehrte dafür in seine Heimatgemeinde Strengberg zurück. Aus dem Traum wurde für die junge Familie jedoch ein Albtraum. Und ein kostspieliger noch dazu.

„Wir haben lange für den Grund gespart und haben uns gefreut, als wir endlich bauen haben können“, erinnert sich Farmer zurück. Gestartet wurde im Juli 2020. Da die Firma, die das Haus der Jungfamilie errichtete, keine Keller baut, musste man dafür ein weiteres Unternehmen engagieren. Und damit begann das Schlamassel.

„Zwei Hangrutsche durch unqualifiziertes Abbaggern, eine kaputte Drainage, eine unvollständige Dämmung am Keller und dadurch Schimmel im Keller sind nur Beispiele an Mängeln, die bei unserem Haus verursacht wurden“ Philipp Farmer

„Es hat geheißen, dass der Keller drei Wochen braucht, bis er steht. Nach drei Monaten war aber nicht einmal der Rohbau fertig“, bedauert Farmer, sich für die falsche Keller-Baufirma entschieden zu haben. „Es ging leider alles schief. Zwei Hangrutsche durch unqualifiziertes Abbaggern, eine kaputte Drainage, eine unvollständige Dämmung am Keller und dadurch Schimmel im Keller sind nur Beispiele an Mängeln, die bei unserem Haus verursacht wurden“, schildert Philipp Farmer das Ausmaß der Probleme.



Da es für solches Baurecht keine Rechtsschutz-Versicherung gibt, musste die Familie, die seit Mitte Februar in dem Haus wohnt, selbst rechtliche Schritte einleiten. „Leider dauern diese Prozesse bereits sehr lange und unser Erspartes ist immer weniger geworden. Die Bank hat gesagt, dass sie uns nicht mehr finanzieren kann, was wir verstehen. Aber wir sind finanziell jetzt nicht mehr in der Lage, die Mängel am Haus auszubessern und die Prozesskosten weiterzuführen“, betont Farmer.

„Ich hoffe, dass dann Ende ist“

Der nächste Prozesstag findet erst im Oktober statt. „Ich hoffe, dass dann Ende ist“, sagt der 33-Jährige, der durch die Situation mittlerweile auch psychisch angeschlagen ist. Er leidet an Burnout und Erschöpfungsdepressionen und befindet sich deshalb momentan auf Reha. Seine Frau ist derzeit noch in Karenz.

Da die Farmers kein Geld mehr von der Bank bekommen, musste eine andere Lösung her: ein Spendenaufruf. „Ich habe damit gehadert, an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber die Unsicherheit, wie ich meine Familie durchbringe, bis meine Frau wieder arbeiten geht, war der Grund, über meinen Schatten zu springen“, schildert der Familienvater. Und die ersten Reaktionen geben ihm wieder Kraft. „Ein sozialer Verein hat ein Spendenkonto eingerichtet und auch der Lions Club will uns helfen. Darüber freuen wir uns wirklich sehr“, ist Farmer dankbar für die Unterstützung.