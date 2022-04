Schulgemeinschaft Haidershofen startet Hilfsaktion

Werbung

„Make love, not war!“ lautete das Motto der in der Vorwoche stattgefundenen Friedenswoche der NÖMS Haidershofen. Initiiert und organisiert von Musiklehrerin Sieglinde Faschinger, wurde auf der Homepage der Mittelschule und auch auf Facebook täglich ein musikalischer Friedensgruß in die Welt gesendet, um ein hörbares Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen. Höhepunkt der Woche war die Friedensbegegnung am Mittwoch.

Dafür kamen die Kinder der Volksschule, der Mittelschule und der in der NÖMS untergebrachten Kindergartengruppe auf dem Sportplatz der NÖMS zusammen. Eröffnet und auch beendet wurde die Friedensbegegnung mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Make love, not war“. Neben Friedensgedanken, einem Friedensgedicht und Texten zum Thema Frieden trugen die Mittelschüler unter anderem auch Lieder wie „99 Luftballons“ und „We are the world“ vor. Die Mädchen der 1a Klasse steuerten einen Tanz bei und auch die Kindergartengruppe und die Volksschule Haidershofen leisteten einen Beitrag.

Die Schulgemeinschaft Haidershofen (NÖ Mittelschule, Volksschule und Kindergarten) traf sich am Mittwoch auf dem Sportplatz der NÖMS zur Friedensbegegnung unter dem Motto „Make love, not war!“. Foto: NÖMS Haidershofen

Gleichzeitig startete die NÖMS auch eine Spenden-Hilfsaktion und bat alle Eltern, Freunde, Bekannten und Interessierten, Teil der Hilfsaktion zu werden. „In der Schule versuchen wir sehr sensibel die Thematik des Krieges samt Hintergründen zu besprechen sowie auf die Ängste und Sorgen der Jugendlichen behutsam zu reagieren. Ein besonderes Anliegen ist uns, ein Zeichen zu setzen und zu helfen“, erklärt Organisatorin Faschinger den Grund für die Aktion. Mit den Spenden werden Hilfspakete für die Aktion „Niederösterreich hilft“ angekauft.

Für alle, die noch spenden möchten, ist das Spendenkonto (Empfänger: NÖMS Haidershofen, Kontonummer: AT91 3227 8001 0030 4949) bis 20. April geöffnet.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.