St. Pantaleon-Erla: Dreifacher Familienvater hinterlässt große Lücke

Der Schock sitzt immer noch tief im gesamten Ort, in der Umgebung, bei Freunden, Verwandten, aber allen voran bei der Familie von Markus Hackl. Seine geliebte Frau Kathrin und die drei gemeinsamen Kinder (ein Sohn mit fünf sowie Zwillinge mit eineinhalb Jahren) bedeuteten für ihn das größte Glück.

Noch zehn Tage zuvor wurde sein runder Geburtstag gefeiert. Doch völlig unerwartet ereignete sich am 17. Februar, einem ausgesprochen stürmischen Tag, der tödliche Autounfall im Bezirk Perg. Ein schweres Schicksal für die Familie Hackl. Der 40-jährige Landwirt aus St. Pantaleon begann erst im vergangenen Jahr zusammen mit seiner jungen Familie mit dem Bau eines Eigenheimes, an dem er stets hart gearbeitet hatte, bis er plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Markus Hackl war ein sehr geselliger und aufmerksamer Mensch, der auch für seine Verlässlichkeit von allen sehr geschätzt wurde. Er handelte stets im Sinne seiner Familie, in deren Leben er nun eine nicht zu schließende Lücke reißt.

Neben seinen Pflichten als Familienvater und Landwirt bedeuteten ihm die Traditionen und das Brauchtum in der eigenen Gemeinde sehr viel. Sein überraschender Tod traf auch den örtlichen Schuhplattler- und Trachtenverein mit voller Wucht, wo er als langjähriges Mitglied im Verein, unter anderem 15 Jahre als Obmann, tätig war.

Die Vereinsmitglieder überlegten daher nicht lange und riefen eine Spendenaktion ins Leben. „Wir möchten mit diesem Aufruf eine Möglichkeit schaffen, die hinterbliebene Familie – allen voran die drei Kinder – in dieser schweren Zeit finanziell zu unterstützen. Denn wenn jemand dringend Hilfe benötigt, dann ist die größte Stärke der Gesellschaft der Zusammenhalt“, erklären Stefan Wagner und das gesamte Schuhplattler- und Trachtenvereinsteam, das sich für jede Unterstützung herzlichst bedankt.

