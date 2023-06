Neuer Spielplatz in Erla Weingarten eröffnet

Bei der Eröffnungsveranstaltung erläuterte Bürgermeister Roman Kosta (ÖVP) kurz die Entstehungsgeschichte des Spielplatzes. Schülerinnen der Fachschule Erla gestalteten gemeinsam mit der Geschäftsführenden Gemeinderätin Regina Huber ein abwechslungsreiches Programm für die Kinder. Mit dem neuen Spielplatz, der in einem Bürgerbeteiligungsmodell, begleitet durch das „NÖ Familienland“, gemeinsam mit den Eltern, Vereinen und Anrainern entstanden ist, wurden Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten geschaffen, die den Kindern große Freude bereiten werden.

Der neue Spielplatz ist in einem Bürgerbeteiligungsmodell, begleitet durch das „NÖ Familienland“, entstanden. Foto: Gemeinde St. Pantaleon-Erla

70.000 Euro Gesamtinvestition

Ein besonderer Dank gilt unter anderem auch den Unternehmen Hasenöhrl GmbH, Fröschl Bau GmbH und JK Beton Kirchweger GmbH, die mit ihrer Unterstützung maßgeblich zum Erfolg des Projekts beigetragen haben. Umgesetzt wurde das Projekt mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 70.000 Euro durch die Firma Offenberger Gartenbau. Inhaber Jürgen Offenberger überreichte einen Apfelbaum, der symbolisch bei der Eröffnung gepflanzt wurde.

Finanzspritze vom Land NÖ

Bürgermeister Roman Kosta bedankte sich bei allen Beteiligten, die dieses Gemeinschaftsprojekt möglich gemacht haben. Sein Dank ging auch an die Mitarbeiter des Gemeindeamts und Bauhofs, welche in den letzten Wochen noch viel am Feinschliff vorgenommen haben, sowie ans Land Niederösterreich. Über 20.000 Euro wurden im Zuge des Gemeinde21-Programms zugesagt. „Diese finanzielle Unterstützung war ein wichtiger Beitrag zur Verwirklichung des Spielplatzes und zeigt die Bedeutung von solchen Projekten für die Gemeindeentwicklung“, sagte Kosta.