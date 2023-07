Stadt Haag bietet wieder vielfältiges Ferienprogramm an

Neben der SPÖ, ÖVP und FPÖ bietet auch Sportstadtrat Martin Stöckler von der Liste für Haag wieder Aktionen für das Ferienprogramm an. Dazu gehören acht verschiedene Sportarten (unter anderem Basketball, Leichtathletik, Trampolinspringen, Bouldern) an 15 verschiedenen Terminen, wobei eine Anmeldung bei Stöckler weiterhin möglich ist. 200 Kinder sind bei den Programmen bereits angemeldet. Ab dem nächsten Jahr soll das Angebot noch mehr werden. „Seit Corona vor drei Jahren haben sich einige Vereine und Anbieter aus dem Ferienprogramm verabschiedet und sind nicht mehr zurückgekehrt. Bald soll es wieder so viele Angebote für Kinder wie in den Jahren davor geben, als es fast doppelt so viele waren. Dafür soll auch das Haager Bad mit neuen Attraktivierungsangeboten in Form von Betreuung und Schwimmtraining für Kinder mit ins Boot geholt werden. Ideen habe ich schon einige im Kopf. Nach dem Rücktritt der verantwortlichen Gemeinderätin Sonja Illich möchte ich die Verantwortung für das Haager Ferienprogramm übernehmen und es weiter ausbauen. Als Lehrer und Sportstadtrat von Haag ist es mir ein großes Anliegen“, sagte Stöckler. Weitere Informationen über das Ferienprogramm 2023 gibt es auf der Homepage der Stadtgemeinde Haag.

Foto: Bürgerliste Für HaaG