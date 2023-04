Josef Wagner wieder bestätigt

Die Jahreshauptversammlung der SPÖ Wolfsbach wurde kürzlich im Gasthaus Reisinger in Wolfsbach abgehalten. Nach den Berichten und einem kurzen Rückblick wurden Jürgen Gratzer und Harald Raab für 25 Jahre Mitgliedschaft in der SPÖ geehrt. LAbg. Bgm. Kerstin Suchan Mayr gab in ihrem politischen Gastreferat einen kurzen Einblick in die Geschehnisse auf Landesebene und die Ereignisse nach der Wahl. Bei der Wahl des Vorstands wurde Josef Wagner wurde als Vorsitzender einstimmig wiedergewählt.

Der weitere Vorstand der SPÖ Wolfsbach:

Vorsitzender Stv.: Harald Raab

Schriftführer: Andreas Wagner, Stv Ronald Gratzer

Kassier: Andreas Reiter, Stv. Jürgen Gratzer

Kassenprüfer: Maria Schlögelhofer, Wilhelm Jungbauer

Landtagsabgeordnete Kerstin Suchan Mayer, Jürgen Gratzer, Harald Raab und geschäftsführender Gemeinderat Josef Wagner. Foto: SPÖ Wolfsbach

