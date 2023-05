Ein Fest für zwei Events im Haager Freilichtmuseum

Stadt Haag Im Vorjahr feierte die Kombination von „Most & Musik“ mit dem Haager Moststraßen-Einzelzeitfahren eine gelungene Premiere. An die erfolgreiche Veranstaltung, die viele Haager und viele Radsportfreunde ins Freilichtmuseum lockte, will man auch heuer wieder anschließen. Der Sonntag, 21. Mai, steht daher ganz im Zeichen dieser beiden Events.

Gestartet wird um 11 Uhr mit einem Frühschoppen mit der „Mostviertler Böhmischen“, ehe um 11.30 Uhr die Begrüßung durch Vizebürgermeister Anton Pfaffeneder erfolgt. Von 13.30 bis 17 Uhr sorgen die „Mühl4tler Tanzlmusi“ und die „Feitelmusi“ an verschiedenen Orten des Freilichtmuseumsgeländes für Musik und Stimmung. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen Direktvermarkter und Wirte mit regionalen Schmankerln, Mehlspeisen, Most in allen Variationen, Säften, regionalen Bierraritäten, Schnäpsen und Likören.

Das Einzelzeitfahren, in dessen Rahmen auch die NÖ Landesmeisterschaften in allen lizenzierten Kategorien ausgetragen werden, startet um 12 Uhr.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.