Attraktiver Zuwachs für das Freizeitzentrum Haag

Das Haager Freizeitzentrum wird ab Herbst um eine Attraktion reicher sein. Auf Initiative von Sportstadtrat Martin Stöckler (Liste für Haag) wird zwischen Kletterturm und Funpark ein rund 120 Quadratmeter großer Calisthenics-Park errichtet. Die Auftragsvergabe für das rund 46.000 Euro teure Projekt erfolgt in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Eine Förderzusage vom Land gibt es bereits, mit einer Förderung durch die NÖ Stadterneuerung rechnet man ebenfalls. „Wir versuchen, insgesamt auf 50 Prozent zu kommen“, sagt Bürgermeister Lukas Michlmayr.

Insgesamt 28 Geräte wird die Anlage umfassen. Darunter werden sich mit einer Brustpresse, einem Rudergerät und einer Kniebeugemaschine auch drei Outdoor-Trainingsgerätebefinden. Zielgruppe für den Calisthenics-Park sind laut Stöckler „Junge zwischen 15 und 30“ und Personen, die „ein Mindestmaß an Fitness“ haben, um Hangeln zu können und Klimmzüge zu schaffen. Außerdem ist die Anlage eine Bereicherung für die Mitglieder des Klettervereins. „Calisthenics ist für Kletterer eine sehr gute Aufwärmmöglichkeit und Trainingsmöglichkeit“, betont Martin Stöckler.

Anlage eignet sich auch für den Turnunterricht

Aus eigener Erfahrung als Sportlehrer am BRG Steyr weiß Stöckler auch, dass sich ein Calisthenics-Park sehr gut in den Schulunterricht integrieren lässt. „In den Turnstunden waren wir schon mit 12- und 13-jährigen Schülern in den Steyrer Calisthenics-Parks. Und in Haag ist die Mittelschule ja auch nur einen halben Kilometer entfernt.“ Der Calisthenics-Park richtet sich aber auch an jene Kraftsportfans, die die Kosten für den Besuch eines Fitnesscenters einsparen wollen. Die Calisthenics-Anlage wird gratis und für alle frei zugänglich sein.

