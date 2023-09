Die sportlichste Schule des Landes steht in Haidershofen

Vergangenen Montag wurden in St. Pölten im feierlichen Rahmen 116 Gütesiegel für Schulsport an Schulen in Niederösterreich verliehen. Im Bezirk Amstetten konnte sich die NÖMS Haidershofen in der Kategorie „Mittelschulen und Polytechnische Schulen“ als Niederösterreich-Sieger hervorheben.

Die Gemeinde bietet der Haidershofner Mittelschule vielfältige Möglichkeiten und Ressourcen, die für eine motivierende Bewegungserziehung am Schulstandort sehr förderlich sind. Von einem Hallenbad bis hin zu großzügigen Sportanlagen – Fußballplatz, Beachvolleyballplatz, Laufbahn, Skaterplatz, Hartplatz und einer großen Turnhalle – ist alles vorhanden, um den Sportunterricht attraktiv gestalten zu können.

Sport-Schwerpunkt gewinnt an Bedeutung

Das Sportlehrerteam rund um Sportkoordinator Daniel Knoll nützt diese Ressourcen, in den letzten beiden Schuljahren rückte der Schwerpunkt „Sport“ in der NÖMS Haidershofen in den Mittelpunkt. Neben dem täglichen Turnunterricht werden auch verschiedene Neigungsgruppen sowie das Wahlpflichtfach „Bewegung und Ernährung“ angeboten, eine Fußballschülerliga ist im Aufbau, Kooperationen mit dem ASV Raika Behamberg-Haidershofen sowie mit dem UTC Raika Haidershofen verstärken die Angebote.

Besonders stolz ist die Schule auf ihren umfassenden Schwimmunterricht im schuleigenen Hallenbad, das Ziel – kein Kind verlässt die Mittelschule ohne perfekt schwimmen zu können – wird konsequent verfolgt.

Stolz durften Sportkoordinator Daniel Knoll und Schulleiterin Sieglinde Faschinger diese besondere Auszeichnung in Empfang nehmen, das gesamte Schulteam freut sich über diese Ehrung.

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betonte: „Bewegung und Gesundheit stehen beim Schulsport-Gütesiegel im Vordergrund. Das Gütezeichen holt diejenigen Schulen vor den Vorhang, die sich speziell für Gesundheit und Sport einsetzen und mit Aktionen und Initiativen Schülerinnen und Schüler zu mehr Bewegung animieren.“

Es sei erwiesen, dass sich Bewegung positiv auf den Lernerfolg auswirkt und die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen gefördert wird. „Ich gratuliere allen ausgezeichneten Schulen sehr herzlich zu ihren Gütesiegeln. Diese zu erreichen, bedeutet viel Engagement und Motivationsarbeit aller Beteiligten. Ich bedanke mich bei allen Verantwortlichen, beim pädagogischen Personal und ganz besonders auch bei den Schülerinnen und Schülern für die täglichen Bemühungen, den Schulalltag bewegter und gesünder zu gestalten“, unterstrich sie.