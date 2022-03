Neuer Verein in Haag gegründet: „Wir sind Ski-Verrückte“

„Wir sind ein paar Ski-Verrückte, die den Sport lieben und gerne ausüben“, erklärt Obmann Robert Schmidinger (44). Gemeinsam mit vielen weiteren gründete er daher einen Haager Skiclub. Dieser organisierte am vergangenen Samstag auch den Gemeindeskitag (siehe rechts). „Bei der Heimfahrt waren die Teilnehmer so begeistert, dass sehr, sehr viele unbedingt beitreten wollen“, erklärte Schmidinger.

Künftig soll das Angebot noch ausgebaut werden. So ist angedacht, Kinderskikurse zu veranstalten. Immerhin kann der Verein auch auf einige ausgebildete Skilehrer zurückgreifen. Auch weitere Ausflüge sind geplant, sowie Fahrten zu bekannten Rennen, zum Beispiel nach Flachau. Außerdem will man Skitouren mit Tourenguide und Skiservice anbieten. Am Ende der Saison gibt es für Vereinsmitglieder zudem die Möglichkeit, ihre „Brettln“ in einem „Skihotel“ unterzubringen. Wo sich dieses befinden wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Auch Vereinskleidung soll organisiert werden. Der Vorstand besteht derzeit übrigens aus zwölf Personen. Vor zwei Wochen kam es zur ersten Sitzung. „Es gibt schon sehr viele, die angefragt haben, natürlich freuen wir uns auch über weitere Mitglieder“, betont Schmidinger. Er verweist auf viele weitere Ideen, die der Vorstand, der aus vielen jungen, aber auch älteren Mitgliedern besteht, austüftelt.

Gemeinderat beschloss Subvention für Verein

Bürgermeister Lukas Michlmayr zeigt sich erfreut über den Vereinszuwachs in der Stadt. „Es ist natürlich nicht üblich, dass man in einer Flachlandgemeinde einen Skiclub gründet. Aber es ist eine tolle Sache, dass der Verein seinen Mitgliedern, wie Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit gibt, den Skisport in allen Disziplinen näher kennenzulernen.“ Auch eine Homepage ist im Entstehen. (www.schiclub-haag.at). Weitere Informationen folgen und sollen bald auf der Homepage ersichtlich sein.

Die Stadt unterstützt den Verein übrigens auch mit einer Subvention von 500 Euro für die Ausrichtung des Skitages. Zudem beschloss der Gemeinderat eine Förderung von jährlich 200 Euro.

